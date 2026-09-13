Χάρι – Μέγκαν: Οι πρώτες εικόνες της οικογένειας στη Βρετανία – Βίντεο με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από τη νέα τους ζωή

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Μια σπάνια «γεύση» από την οικογενειακή τους καθημερινότητα στη βρετανική ύπαιθρο μοιράστηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, δημοσιεύοντας ένα ανέμελο βίντεο με τα παιδιά τους εν μέσω της προσαρμογής τους στη νέα τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οικογενειακές στιγμές στη βρετανική ύπαιθρο

Πρόκειται για τις πρώτες εικόνες της οικογένειας μαζί στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους, τις οποίες μοιράστηκαν μέσα από μια σειρά οικογενειακών βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, ο Χάρι και η Μέγκαν εμφανίζονται να περπατούν χέρι-χέρι φορώντας γαλότσες μέσα στο δάσος, με τη Μέγκαν να κάνει ένα νεύμα προς την κάμερα —η οποία θεωρείται ότι την κρατάει ένα από τα παιδιά— και να λέει: «Έλα, εσύ!».

Στη συνέχεια, η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ διακρίνεται να ζεσταίνει τα γυμνά της πόδια δίπλα στο τζάκι.

Αμέσως μετά, γαλότσες που φαίνεται να φορά ο 7χρονος Άρτσι κάνουν την εμφανισή τους πλατσουρίζοντας μέσα σε μια λασπωμένη λακκούβα.

Στο επόμενο πλάνο, η Λίλιμπετ βρίσκεται πάνω σε ένα ροζ ποδήλατο, το οποίο φέρει μια κούκλα στο ειδικό καθισματάκι στο πίσω μέρος, καθώς κατευθύνεται προς μια ομάδα ελαφιών διασχίζοντας ένα μονοπάτι σε πάρκο.

«Άρτσι!», ακούγεται να φωνάζει ο Χάρι στον γιο του, καθώς εκείνος τρέχει μπροστά στην κάμερα.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Βόλτες στη λίμνη και αμερικανική προφορά

Το λαμπραντόρ της οικογένειας, ο Πούλα, εμφανίζεται στη συνέχεια να τρέχει ενθουσιασμένος σε ένα άλλο δασικό μονοπάτι γεμάτο φτέρες και δέντρα, ενώ ως μουσική επένδυση στο βίντεο αρχίζει να παίζει το τραγούδι «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!.

Η σκηνή μεταφέρεται αμέσως μετά σε μια βάρκα σε μια λίμνη, όπου η οικογένεια κάθεται στη σειρά. Ο Χάρι ετοιμάζει το αγκίστρι σε ένα καλάμι ψαρέματος, ενώ ο Πούλα παίζει στις όχθες.

Ο Άρτσι ακούγεται να λέει με χαρακτηριστική αμερικανική προφορά: «Το ‘χω», την ώρα που τα ψάρια σπαρταρούν μέσα στο νερό.

Το βίντεο —το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Μέγκαν στο Instagram— συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκειά του από μια σημαία της Βρετανίας δίπλα σε μια κόκκινη καρδιά, αντί για κάποια λεζάντα.

Νέο ξεκίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η οικογένεια μετακόμισε πρόσφατα στο νέο της σπίτι στην περιοχή Κότσγουολντς, διατηρώντας παράλληλα τη πολυτελή κατοικία της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, ενώ κατέχει επίσης μια εξοχική κατοικία στην Πορτογαλία.

Πρόσφατα, το ζευγάρι δήλωσε ότι είναι «ευτυχισμένο που επέστρεψε» στο Ηνωμένο Βασίλειο.