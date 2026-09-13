Ρωσικό πλήγμα στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας: Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει λόγο για «διαστρεβλωμένη λογική» Πούτιν – Προειδοποίηση Τουσκ για κλιμάκωση

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Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι προειδοποίησαν σήμερα ότι είναι σε εξέλιξη μια «συστηματική επίθεση» εναντίον υποδομών τους σε όλη τη χώρα, έπειτα κυρίως από ένα πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ένα τρένο που κατευθυνόταν στη Βαρσοβία, το οποίο χαρακτηρίστηκε «σκόπιμο» από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια συστηματική επίθεση στους σιδηροδρόμους είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Το κέντρο επιτήρησης και οι υπάλληλοί μας τέθηκαν σε ύψιστη επιφυλακή», ανέφερε η εταιρεία Ukrzaliznytsia.

Προειδοποίησε ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια και ζήτησε από τους επιβάτες να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν τα τρένα, μια συνήθης διαδικασία λόγω των ολοένα και συχνότερων απειλών για ρωσικά πλήγματα σε αυτά.

Η Ρωσία από την πλευρά της παραδέχτηκε ότι έπληξε «σιδηροδρομικές υποδομές» στη δυτική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν «για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων» από την Ευρώπη.

Νωρίτερα, Βαρσοβία και Κίεβο κατήγγειλαν πλήγμα σε ένα επιβατικό τρένο που συνδέει αυτές τις δύο πρωτεύουσες.

«Τα πλήγματα συνεχίστηκαν στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από τις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα, σε αυτό το νέο κύμα επιθέσεων, έπληξε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές αλλά και κτίρια που δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, κυρίως στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές που δεν μπαίνουν στο στόχαστρο τόσο συχνά όσο εκείνες του μετώπου ή του Κιέβου.

Russian drone attacks continue throughout the day today, and “shaheds” are still in the sky right now. Nearly 500 attack drones have already been launched since morning. Essentially, the Russians have expanded this war from the front lines, where they cannot achieve success, into… pic.twitter.com/Gi8kCBHMKt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2026

Κλιμάκωση των επιθέσεων βλέπει ο Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα κλιμακωθούν και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τη χώρα του.

«Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δράσης από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε.

Η Πολωνία «δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει επίσης» το έδαφός της, πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη έκτακτης ανάγκης έπειτα από επιθέσεις ρωσικών drone στην Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Το πρωί, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη μηχανή μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο στη Βαρσοβία, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία.

Άλλο drone εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε ένα μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους, σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο τρόμος του Πούτιν χτυπά κυριολεκτικά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να επιβληθούν «σκληρές κυρώσεις» και να ασκηθεί «μέγιστη πίεση» στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα να αυξηθεί η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο ρωσικός τρόμος δεν χτυπά απλώς την πόρτα, είναι μέσα στο σπίτι», είπε από την πλευρά του ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο.

Χτυπήθηκαν μια μηχανή τρένου και ένα βενζινάδικο

«Όλες οι υπηρεσίες είναι επί ποδός κοντά τα ουκρανοπολωνικά σύνορα, στην περιοχή της Βολυνίας, όπου οι Ρώσοι σκόπιμα πυρπόλησαν μια μηχανή τρένου και προκάλεσαν ζημιές σε ένα βενζινάδικο», είπε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πολωνική σιδηροδρομική εταιρεία PKP Intercity στο τρένο επέβαιναν 206 επιβάτες. Κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι, με καθυστέρηση έξι ωρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας είπε ότι ο ένα drone έπεσε κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο του Ντοροχούσκ-Γιαγκόντιν ενώ το άλλο έπληξε το τρένο.

Από ρωσικά πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές και σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της Βινίτσια ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η μαρτυρία του Μπόρις Τζόνσον

Στο επίκεντρο της επικίνδυνης αυτής κλιμάκωσης βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτική αμαξοστοιχία που ακινητοποιήθηκε και έλαβε προειδοποίηση εκκένωσης λόγω της επίθεσης.

Ο Τζόνσον επέστρεφε στην Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, όταν το τρένο του σταμάτησε γύρω στις 5:00 το πρωί λόγω συναγερμού.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο τρένο, αποκάλυψε ότι η αμαξοστοιχία που δέχθηκε το ρωσικό πλήγμα ήταν εκείνη που ακολουθούσε αμέσως μετά τη δική τους.

«Δεν ήταν το δικό μας τρένο [που επλήγη], αλλά εκείνο που βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω μας, κοντά στο συνοριακό πέρασμα», δήλωσε ο Μπιλντ. «Εκκενώθηκε καθώς πλησίαζε το [ρωσικό] drone και κανείς δεν τραυματίστηκε».

Ο Μπόρις Τζόνσον, αφού πέρασε με ασφάλεια σε έδαφος του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, παραχώρησε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από το σημείο του πλήγματος στη Daily Mail και εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ρώσου Προέδρου με ανάρτησή του στο X.

«Δεν γνωρίζω ποια διαστρεβλωμένη λογική ώθησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακινητοποιημένη ουκρανική μηχανή τρένου στα πολωνικά σύνορα αυτό το πρωί», έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι πρόκειται για το είδος των τυχαίων και παράλογων επιθέσεων που υπομένουν καθημερινά οι Ουκρανοί — ακόμη και στους πολιτικούς σιδηροδρόμους», πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν ευθύνεται για τον θάνατο 1.700 εργαζομένων της Ukrzaliznytsia — των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. Αυτοί και οι καθημερινοί επιβάτες τους είναι πραγματικοί ήρωες. Πότε θα τους δώσουμε την αεράμυνα που χρειάζονται; Γιατί δεν ξεπαγώνουμε τα κεφάλαια του Πούτιν για να τα δώσουμε στην Ουκρανία;».

I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day – even on civilian railways. So far Putin… — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026



«Υπάρχουν περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε βελγικό τραπεζικό λογαριασμό — και περίπου 10 δισεκατομμύρια λίρες στο Λονδίνο. Η Βρετανία θα μπορούσε να δείξει τον δρόμο», ανέφερε επίσης.

«Οι Ουκρανοί πρόκειται να νικήσουν — αυτό ήταν ξεκάθαρο από τις τελευταίες τρεις ημέρες στη υπέροχη χώρα τους. Όμως θα τελειώσουμε αυτόν τον φρικτό πόλεμο πολύ γρήγορα, αν σοβαρευτούμε όλοι και τους δώσουμε αυτά που χρειάζονται και αξίζουν».

Ο Μπόρις Τζόνσον και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής είναι καλά στην υγεία τους, καθώς λίγο μετά την ακινητοποίηση του τρένου σήμανε λήξη συναγερμού και η αμαξοστοιχία διέσχισε με ασφάλεια τα σύνορα προς την Πολωνία.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Mail