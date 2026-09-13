Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 2.100 drone και 78 πυραύλους σε μία εβδομάδα – «Ο Πούτιν χτυπά την πόρτα ΝΑΤΟ και ΕΕ»

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Σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού βρίσκεται η Ουκρανία και η ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε ένα από τα σφοδρότερα αεροπορικά κύματα επιθέσεων, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες και αεριωθούμενα drone.

Τα πλήγματα της Κυριακής έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κιέβου, το οποίο προειδοποιεί ότι η ρωσική επιθετικότητα χτυπά πλέον την «πόρτα» των δυτικών συμμάχων.

Σφοδρό κύμα επιθέσεων σε όλη την επικράτεια

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 2.100 επιθετικά drone, 78 πυραύλους διαφόρων τύπων και σχεδόν 1.700 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι ένα σημαντικό μέρος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες ήταν ταχέα, αεριωθούμενα drone Shahed, τα οποία η Μόσχα χρησιμοποίησε για να πλήξει συστηματικά την εγχώρια οικονομία, τις κρίσιμες υποδομές κοινής ωφέλειας και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περίπου 2.100 drone εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ένα σημαντικό μέρος τους είναι ειδικά αεριωθούμενα Shaheds, με τα οποία οι Ρώσοι προσπαθούν να διαλύσουν την οικονομία και να καταστρέψουν τις ζωές των ανθρώπων. Ο εχθρός χρησιμοποίησε επίσης σχεδόν 1.700 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 78 πυραύλους διαφόρων τύπων».

Επιθέσεις σε σιδηροδρόμους, ενέργεια και συνοριακές υποδομές

Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι οι επιθέσεις της Κυριακής έπληξαν εθνικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ukrzaliznytsia, εμπορικές επιχειρήσεις και κτίρια κατοικιών σε πολλές περιφέρειες.

Στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού στα νότια, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν παρατεταμένα συνδυαστικά πλήγματα με πυραύλους και drones, προκαλώντας ζημιές σε πολυώροφες πολυκατοικίες, αποθήκες και έναν βοτανικό κήπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε πολίτες.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι συνεργεία εκτάκτων αναγκών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιχειρούσαν για την αποκατάσταση των ζημιών σε πολλές δυτικές περιοχές μετά τις νυχτερινές επιδρομές.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε επείγουσες παρεμβάσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιφέρεια Βολίν, κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα, όπου η πτώση πυρομαχικών προκάλεσε ζημιές σε πρατήριο καυσίμων και τα ρωσικά πυρά έπληξαν τη μηχανή επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο – Βαρσοβία, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη μεθοριακή γραμμή.

Τα πλήγματα στα σύνορα της περιφέρειας Βολίν συνέπεσαν με χτυπήματα drone σε μεταφορικές και βιομηχανικές υποδομές στο δυτικό περιφερειακό κέντρο του Τερνόπιλ, καθώς και με επιθέσεις σε κατοικίες στο Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι, προκαλώντας τραυματισμούς πολιτών και στις δύο περιοχές.

Απειλή στα ευρωπαϊκά σύνορα

Περιγράφοντας την κλιμακούμενη εναέρια ρωσική επίθεση ως πρόκληση για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει τα ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα των συμμαχικών χωρών ως κοινή απειλή που απαιτεί αποφασιστική συλλογική δράση.

«Ακριβώς για να αποτραπεί η επέκταση αυτών των πληγμάτων βαθύτερα στην Ευρώπη, αγωνίζονται καθημερινά Ουκρανοί άνδρες και γυναίκες, δίνουν τη ζωή τους και εμποδίζουν την εξάπλωση της επιθετικότητας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Η ρωσική τρομοκρατία είναι μια κοινή απειλή για πολλούς, αλλά μπορεί και πρέπει οπωσδήποτε να ηττηθεί στην Ουκρανία».

Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο προς Βαρσοβία

Ρωσικά drones επιτέθηκαν το πρωί της Κυριακής σε σημείο διέλευσης στα πολωνοουκρανικά σύνορα, πλήττοντας επιβατική αμαξοστοιχία δύο χιλιόμετρα από τη συνοριακή γραμμή στην περιφέρεια Βολίν.

Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης των ουκρανικών σιδηροδρόμων επιβεβαίωσε ότι το πλήγμα έπληξε τη μηχανή της αμαξοστοιχίας που είχε προορισμό τη Βαρσοβία. Το πλήρωμα του τρένου είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως για την απειλή από τις ουκρανικές αρχές και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, πρόσθεσε ο φορέας.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν μεγάλη πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων κοντά στο σημείο διέλευσης Γιαχοντίν – Ντοροχούσκ μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για θύματα από τη φωτιά στο βενζινάδικο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, αντέδρασε στα πλήγματα με ανάρτησή του στο X, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν «χτυπούν απευθείας τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

«Οι Ρώσοι βάρβαροι είναι στην πόρτα σας, αγαπητοί εταίροι», πρόσθεσε ο Σιμπίχα, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να ρίξουν «το πλήρες βάρος των κυρώσεων σας κατά του επιθετικού καθεστώτος του Πούτιν».

Moscow tries to expand the geography of its terror. Unable to achieve its goals on the battlefield, Russia attempts to make the entire territory of Ukraine a battlefield and turns to systematic attacks against civilians, trains, and the infrastructure that keeps the country… pic.twitter.com/Kw85G0DEHM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2026



Οι επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ έχουν ενταθεί την ώρα που ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για προετοιμασία με στόχο μια άμεση επίθεση της Ρωσίας σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών» και «υβριδικό πόλεμο», όπως είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today, Romania destroyed a naval drone carrying explosives near its Neptun Deep platform in the Black Sea. An escalating campaign of threats is underway, unsettling our citizens and seeking to divide our Union. This is hybrid warfare. The founding mission of our Union is to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026



Η εκστρατεία «υβριδικού πολέμου» της Ρωσίας έχει επίσης συνδεθεί με ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, ένα θαλάσσιο drone που ανατινάχθηκε αργότερα από τη Ρουμανία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και με αναφορές για ρωσικό σχέδιο δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας Rheinmetall.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Politico