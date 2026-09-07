Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μοιραία πτώση – Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων», η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman

Η Βερόνικα καλείται να γράψει τα κείμενα για μια έκδοση που θα μοιραστεί στο μνημόσυνο της Ρέιτσελ, μιας νεαρής γυναίκας που υπήρξε πελάτισσά της. Δυστυχώς, όμως, ο θάνατός της δεν είναι αυτό που φαίνεται…

Η Βερόνικα Μπλάκστοουν είναι επαγγελματίας συγγραφέας. Γράφει ερωτικές επιστολές, βιογραφικά, παρουσιάσεις, γαμήλιους όρκους… Προσλαμβάνεται για να καλύψει κάθε απίθανο αίτημα, ακόμα και για τη συγγραφή ενός βιβλίου για το μνημόσυνο της Ρέιτσελ Ρος, που πέθανε μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο της. Στη διάρκεια της έρευνάς της για τη Ρέιτσελ, η Βερόνικα διαπιστώνει ότι η αιτία του θανάτου της είναι στην πραγματικότητα αδιευκρίνιστη.

Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη, ενώ τα κοντινά της πρόσωπα δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη της οικογένειας παρά για την αλήθεια. Άραγε ήταν η ζωή της Ρέιτσελ τόσο τέλεια όσο φαινόταν ή μήπως υπήρχε κάτι που τη στοίχειωνε; Ήταν η πτώση της τραγικό ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια; Η Βερόνικα αποφασίζει να τιμήσει τη μνήμη της νεαρής γυναίκας αναζητώντας την αλήθεια. Θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews