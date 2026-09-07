Μέτρα ΔΕΘ 2026: Ποιοι και πότε θα λάβουν χρήματα μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναλυτικός οδηγός

Μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το βράδυ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας
Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για όλους Μέσα από τα νέα μέτρα αναμένεται να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες, για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, για δημόσιους υπαλλήλους, για συνταξιούχους, για αγρότες για άτομα με Αναπηρία για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Το enikonomia.gr παραθέτει με μια “ματιά” τα μέτρα τα οποία αναμένεται να εφαρμοσθούν από τον προσεχή Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.
25 Σεπτεμβρίου 2026
Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
1η Νοεμβρίου 2026
Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
30 Νοεμβρίου 2026
Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
30 Νοεμβρίου 2026
Καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες
Τέλος Δεκεμβρίου 2026
Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1η Ιανουαρίου 2027
Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000
1η Ιανουαρίου 2027
Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
Ιανουάριος 2027
Μείωση χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ/Mwh σε 3,45 ευρώ/Mwh
Ιανουάριος 2027
Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά»
Ιανουάριος 2027
Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»
Μέσα Μαρτίου
Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
1η Απριλίου 2027
Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα
1η Απριλίου 2027
Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027
-Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027
-Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027
-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027
-Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25%
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027
Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ
30 Νοεμβρίου 2027
Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς)
30 Νοεμβρίου 2027
Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2027
Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
Δεκέμβριος 2027
Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους