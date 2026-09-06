ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης για 13η σύνταξη τον 13ο μισθό στο Δημόσιο: «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί» – Τι απάντησε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Για το εάν μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με τη θέσπιση της 13ης σύνταξης και του 13ο μισθού στο Δημόσιο ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Εάν προσθέσετε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα τινάζαμε τη μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πολύ καλά αυτό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση δεν είναι «αντίθετη να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν θα συμφωνήσει «σε προτάσεις που είναι ανεφάρμοστες. Έως τις εκλογές θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας».

Επίσης ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πρόταση της κυβέρνησης να δοθούν 500 ευρώ έως το τέλος του 2027 στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είπε, ως μια «προσπάθεια στήριξης του εισοδήματος των δημοσίων λειτουργών».

Για τον ΦΠΑ

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το εάν εξετάζεται να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα. «Η συζήτηση για τη μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι λίγο επαναλαμβανόμενη» απάντησε.

«Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι: είναι ζήτημα εάν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Η μείωση του ΦΠΑ αφορά σε όλους και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες , τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας , όταν μπορούμε να τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη» πρόσθεσε.