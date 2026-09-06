Ιράν: Νέα προειδοποίηση από τον Γκαλιμπάφ – «Οι ΗΠΑ πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει»

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Οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει “πριν είναι πολύ αργά”, ανέφερε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων τάνκερ στον Κόλπο.

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», ανέφερε ο ίδιος σε έναν λόγο του, που δημοσιοποιήθηκε στον κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Νέα κλιμάκωση στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: 4 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότο

Κλιμάκωση και στον Λίβανο, παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι εξαπέλυσε επιδρομές έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο έκανε λόγο για δύο θανάτους στη Ναμπατίγε ελ-Φάουκα και για δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν στην Άραμπ Σαλίμ, μια γειτονική πόλη.

Αυτός ο προσωρινός απολογισμός περιλαμβάνει επίσης 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων αρκετές γυναίκες και τρία παιδιά. στις πολεις αυτές καθώς και στη Ναμπατίγε και τη Κφαρ Ρουμάν.

«Κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης πυρός»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι απάντησε στην εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον των στρατιωτών του στον νότιο Λίβανο. Η επίθεση αυτή δεν προκάλεσε τραυματισμούς, είπε ο στρατός, που κατήγγειλε “κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης πυρός”.

Νωρίτερα είχε εκδώσει την πρώτη εδώ και εβδομάδες εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων περιοχών “κοντά σε εγκατάσταση που ανήκει” στη Χεζμπολάχ στην Άραμπ Σαλίμ. Καμία προειδοποίηση δεν είχε εκδοθεί για τις άλλες περιοχές που επλήγησαν από πλήγματα.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι, μετά την ισραηλινή προειδοποίηση, “εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν άλλη μία κατοικία, καταστρέφοντάς την”, και σκοτώνοντας τις δύο γυναίκες. Πρόσθεσε πως ο ισραηλινός στρατός στη συνέχεια “πραγματοποίησε πλήγμα στο σπίτι” το οποίο αφορούσε η εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πλήγμα στη Ναμπατίγε ελ-Φάουκα κατέστρεψε το παλιό νοσοκομείο Γκαντούρ, οι εγκαταστάσεις του οποίου δεν χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια.

Τον Ιούλιο, ο Λίβανος είχε ανακοινώσει ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε δύο άτομα κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές.

Το χρονικό της εμπλοκής και οι 4.300 νεκροί

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στην περιοχή διενεργώντας από τις αρχές Μαρτίου πλήγματα στο Ισραήλ σε υποστήριξη της Τεχεράνης, προκαλώντας αντίποινα από ισραηλινής πλευράς που έχουν κοστίσει τη ζωή σχεδόν 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις στον Λίβανο μειώθηκαν από τον Ιούνιο, έπειτα από ένα πρωτόκολλο ΗΠΑ-Ιράν, παράλληλα με μια συμφωνία-πλαίσιο Λιβάνου-Ισραήλ.

Όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις σποραδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον νότο, όπου εξακολουθεί να κατέχει μια μεθοριακή λωρίδα γης δέκα χιλιομέτρων.

Προχθές Παρασκευή το βράδυ ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τέσσερις θανάτους στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο “τρομοκράτες και υποδομές” της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων “αποθήκες όπλων”.

Την Πέμπτη, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι πήρε τον έλεγχο του λόφου Αλί Τάχερ, που αποτελούσε στρατηγική θέση για τη Χεζμπολάζ στη Ναμπατίγε.

Νέες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν αυτόν τον μήνα ανάμεσα σε Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους, αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.