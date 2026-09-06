Ελαφονήσι: Αστυνομικοί «ντύθηκαν» τουρίστες και «έπιασαν στα πράσα» 21χρονο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου στον Δήμο Κισσάμου, στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης. Η παρέμβαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σχεδιάστηκε μετά από διαδοχικές καταγγελίες για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας από εργαζόμενους σε υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, με στόχο την τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας και την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί του Α.Τ. Κισσάμου και της ΟΠΚΕ Χανίων, επιχειρώντας με πολιτικά ρούχα και προσποιούμενοι τους τουρίστες, εντόπισαν τον 21χρονο στο Ελαφονήσι να παρεμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων. Ο συλληφθείς έκανε άγρα πελατών, προτρέποντας τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που ανήκει σε έναν 28χρονο, ο οποίος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του ελέγχου.