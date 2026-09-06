Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος στη ΔΕΘ – Μπήκε στις τουαλέτες και κατέγραφε γυναίκες με το κινητό του

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09/2026), μπήκε σε γυναικείες τουαλέτες εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο του, κατέγραψε δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 22 ετών.
Ο 37χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.