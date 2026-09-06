Χίος: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητο

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε Τούρκο υπήκοο, ο οποίος εντοπίστηκε από τις αρχές το βράδυ της Παρασκευής 5/9, να πετά αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του σε δασική έκταση στη Χίο, κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων για την αποτροπή πυρκαγιών.

Επισημαίνεται, ότι η παράβαση διαπιστώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ήταν πολύ υψηλός (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Στον παραβάτη επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 1.500 ευρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις και τη σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού για αυξημένη προσοχή και πιστή εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας. Όπως επισημαίνεται, οι περιπολίες και οι έλεγχοι στη Χίο θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση για την προστασία του φυσικού πλούτου.

Αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η τουριστική κίνηση από την Τουρκία προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πολύ ισχυρή, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο Τούρκους επισκέπτες να επιλέγουν κάθε καλοκαίρι τους συγκεκριμένους προορισμούς, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα.

Στους 111.264 ανήλθαν οι επισκέπτες από την Τουρκία που πέρασαν στη Χίο από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου, έναντι 95.968 το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της συγκεκριμένης τουριστικής αγοράς για το νησί.