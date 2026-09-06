«Netflix»: Μία γυναίκα θα προσπαθήσει να πάρει εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο – Η ταινία που θα σε κάνει να νιώσεις άβολα και να ανατριχιάσεις

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Από τα πρώτα πράγματα που πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους, είναι να μην εμπιστεύονται ξένους. Ωστόσο, όσο τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά οδεύουν προς την ενηλικίωση τείνουν να ξεχνάνε κάποιες βασικές συμβουλές των γονέων τους. Στην ταινία που σου προτείνω, στην οποία πρωταγωνιστεί η Οκτάβια Σπένσερ, μια ομάδα μαθητών λυκείου θα βρεθεί σε θανάσιμο κίνδυνο, όταν θα ζητήσει τη βοήθεια μιας άγνωστης γυναίκας.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Ma», που κυκλοφόρησε το 2019 και βρίσκεται στο «Netflix», μια ομάδα πέντε εφήβων θα ζητήσει τη βοήθεια μιας γυναίκας που δεν γνωρίζει, προκειμένου να προμηθευτεί αλκοόλ.

Η ιδιαίτερα φιλική άγνωστη, θα τους βοηθήσει και σταδιακά θα αναπτύξει μια πιο στενή σχέση μαζί τους.

Έχοντας ξεχάσει τον βασικό κανόνα του «δεν εμπιστευόμαστε ξένους», οι πέντε μαθητές θα αρχίσουν να κάνουν παρέα με εκείνη και θα φτάσουν στο σημείο να πηγαίνουν και στο σπίτι της.

Όλα αυτά, μέχρι να αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό σχέδιο της γυναίκας και η οδυνηρή ιστορία πίσω από τον λόγο που έχει πλησιάσει τους πέντε εφήβους.

Η Οκτάβια Σπένσερ υποδύεται με ανατριχιαστικό τρόπο, έναν άνθρωπο που στην εφηβεία του βρέθηκε στη θέση του θύματος και χρόνια μετά είναι έτοιμος να εκδικηθεί με τον πιο φριχτό τρόπο όσους του έκαναν κακό, αλλά και δεν τον βοήθησαν.

Μαζί της παρακολουθούμε και τους: Νταϊάνα Σίλβερς, Τζούλιετ Λιούις, Μακέιλι Μίλερ, Κόρεϊ Φογκελμάνις, Λουκ Έβανς, Τζιάννι Πάολο και Ντάντε Μπράουν.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Τέιτ Τέιλορ και το σενάριο ο Σκότι Λάντις.

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