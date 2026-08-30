Γιώργος Γιαννιάς – Ελευθερία Παντελιδάκη: Τα μηνύματα αγάπης για την 11η επέτειο του γάμου τους – «Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ»

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Την 11η επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν σήμερα (30/8), ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ελευθερία Παντελιδάκη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Αυγούστου του 2015, και με αφορμή την επέτειό του, πραγματοποίησε αναρτήσεις στο Instagram, στις οποίες εξέφρασε την αγάπη του.

Αρχικά, η Ελευθερία Παντελιδάκη δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, ένα βίντεο με φωτογραφίες του γάμου τους.

Στο story της έγραψε: «30/08/2015. Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ! Χρόνια μας πολλά».

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό ο Γιώργος Γιαννιάς, γράφοντας: «Σε αγαπώ, άλλο μου μισό».

Το αγαπημένο ζευγάρι στη διάρκεια της κοινής του ζωής, έχει αποκτήσει δύο γιους: τον Στέφανο που γεννήθηκε το 2017 και τον Αντώνη που ήρθε στον κόσμο του 2019.