Δανάη Μπάρκα: Η ρομαντική ανάρτηση με τον Φάνη Μπότση από τη Μάνη – Φωτογραφίες

Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, αφιερωμένη στη Μάνη και στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, με τον οποίο παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός κοινοποίησε φωτογραφίες από βραδινή τους έξοδο στη Μάνη.

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, αφιερωμένη στη Μάνη και στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, με τον οποίο παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο.
  • Στη δημοσίευσή της, η παρουσιάστρια κοινοποίησε φωτογραφίες από βραδινή τους έξοδο στη Μάνη, όπου το ζευγάρι επέλεξε να φορέσει ρούχα στους ίδιους χρωματικούς τόνους.
  • «Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου και εσύ το ίδιο», έχει γράψει η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Μία ανάρτηση αφιερωμένη στη Μάνη και στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, πριν από λίγες ώρες. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός παντρεύτηκε τον αγαπημένο της τον Ιούνιο που μας πέρασε.

Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα κοινοποίησε φωτογραφίες που τράβηξε με τον σύζυγό της, στη διάρκεια βραδινής εξόδου τους, στη Μάνη.

Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Μάλιστα, το όμορφο ζευγάρι κινήθηκε στους ίδιους χρωματικούς τόνους, όσον αφορά τα ρούχα που φόρεσε. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε να βάλει ένα φόρεμα με διάφορους τόνους του πράσινου, με το ίδιο χρώμα να διαλέγει και ο Φάνης Μπότσης για το μπλουζάκι του.

«Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου και εσύ το ίδιο», έχει γράψει η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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