Δανάη Μπάρκα: Η ρομαντική ανάρτηση με τον Φάνη Μπότση από τη Μάνη – Φωτογραφίες

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Μία ανάρτηση αφιερωμένη στη Μάνη και στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, πριν από λίγες ώρες. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός παντρεύτηκε τον αγαπημένο της τον Ιούνιο που μας πέρασε.

Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα κοινοποίησε φωτογραφίες που τράβηξε με τον σύζυγό της, στη διάρκεια βραδινής εξόδου τους, στη Μάνη.

Μάλιστα, το όμορφο ζευγάρι κινήθηκε στους ίδιους χρωματικούς τόνους, όσον αφορά τα ρούχα που φόρεσε. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε να βάλει ένα φόρεμα με διάφορους τόνους του πράσινου, με το ίδιο χρώμα να διαλέγει και ο Φάνης Μπότσης για το μπλουζάκι του.

«Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου και εσύ το ίδιο», έχει γράψει η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.