Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος – Βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές στην Αθήνα, όταν σε μπλόκο της Τροχαίας διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός μουσικός ακινητοποιήθηκε γύρω στις 8 το πρωί, στην περιοχή του Μακρυγιάννη από τους αστυνομικούς επειδή κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, η μέτρηση ξεπέρασε τα 0,6 mg/l, δηλαδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

 

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ