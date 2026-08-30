Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος – Βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ

Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές στην Αθήνα, όταν σε μπλόκο της Τροχαίας διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός μουσικός ακινητοποιήθηκε γύρω στις 8 το πρωί, στην περιοχή του Μακρυγιάννη από τους αστυνομικούς επειδή κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, η μέτρηση ξεπέρασε τα 0,6 mg/l, δηλαδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.