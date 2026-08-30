Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις έως 30% σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από τη Δευτέρα – Πώς θα τις βλέπουν οι καταναλωτές

Αρχίζει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση τιμής στο 7%. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, επιδίωξη είναι η ουσιαστική ανακούφιση των καταναλωτών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Η δράση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει ανοιχτή σε νέες προσθήκες και καλύπτει βασικά είδη διατροφής, σχολικά, είδη πρώτης ανάγκης, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και κρέας. Η σχετική λίστα αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω μέχρι τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με βάση τα τελευταία δεδομένα, στη μείωση τιμών εντάσσονται περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί με εκπτώσεις από 5% έως 30% (μέσος όρος 7%). Παράλληλα, καταγράφεται μέση υποχώρηση τιμών 10% σε περισσότερα από 450 σχολικά είδη, 7% σε περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 7,2% σε 60 κωδικούς κρέατος -όπου περιλαμβάνεται και το μοσχάρι – τόσο εγχώριας όσο και εισαγόμενης προέλευσης.

Μέχρι στιγμής, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Καθώς η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, αναμένονται επιπλέον προσθήκες το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5% αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταξη δημοφιλών, επώνυμων προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως τα ζυμαρικά. Στόχος είναι οι ελαφρύνσεις να αφορούν αγαθά υψηλής ζήτησης που αγοράζουν τακτικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πρόσθετες μειώσεις από τις αλυσίδες

Το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές θα ξεπεράσει το αρχικό 7%, καθώς στις μειώσεις των προμηθευτών θα προστεθούν και οι επιπλέον εκπτώσεις των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Επειδή η πρόσθετη αυτή ελάφρυνση θα ποικίλλει από αλυσίδα σε αλυσίδα, το ίδιο προϊόν ενδέχεται να πωλείται σε διαφορετική τελική τιμή ανάλογα με την αλυσίδα.

Η πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτυπωθεί και η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό μείωσης.

Πώς θα βλέπει τις μειώσεις ο καταναλωτής

Οι μειωμένες τιμές θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ από τη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei». Μέσω αυτής, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τα προϊόντα που εντάσσονται στο μέτρο και τις αντίστοιχες μειώσεις.

Ειδικά για τα επώνυμα προϊόντα , θα εμφανίζεται το εύρος της έκπτωσης, ώστε να αποτυπώνονται οι διαφοροποιήσεις στην τιμή από αλυσίδα σε αλυσίδα.

Από δύο έως τέσσερις μήνες η διάρκεια

Η διάρκεια των μειώσεων ποικίλλει από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με την επιχείρηση και το προϊόν. Όσες εταιρείες δεσμεύονται για δύο μήνες θα ανανεώσουν τη συμμετοχή τους εντάσσοντας νέους κωδικούς για το επόμενο δίμηνο, ενώ για αρκετά προϊόντα η διάρκεια των εκπτώσεων έχει ήδη οριστεί εξαρχής στους τέσσερις μήνες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σχέση με το σύνολο των κωδικών που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, η ακριβής αναλογία και συμβολή αυτών των 1.660 προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να υπολογιστεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι σ’ ένα σούπερ μάρκετ -όχι από τα πολύ μεγάλα- στο οποίο το σύνολο των κωδικών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000, περίπου ένα στα εννέα προϊόντα έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία.

Πέρα από τον συνολικό αριθμό, η ουσία της πρωτοβουλίας έγκειται στην ποιότητα των επιλογών, καθώς οι 1.660 κωδικοί καλύπτουν βασικά αγαθά που βρίσκονται σταθερά στο καθημερινό τραπέζι και το καλάθι κάθε νοικοκυριού.

Θετικά τα πρώτα μηνύματα για τον πληθωρισμό

Η κυρία Τσαγγάρη εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για το περιεχόμενο της λίστας εκτιμώντας, ταυτόχρονα, ότι ο αριθμός των κωδικών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ, χαρακτήρισε πολύ θετικά τα πρώτα μηνύματα του Αυγούστου, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.

Από τη Δευτέρα αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, ώστε να αποτυπωθεί σε αξία το δυνητικό όφελος για τον καταναλωτή.

Συνεχείς οι έλεγχοι στην αγορά

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά για την εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με την κυρία Τσαγγάρη, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν αυξήσεις στα επώνυμα προϊόντα κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία επώνυμη εταιρεία, με την οποία έχει υπάρξει επικοινωνία και η οποία, σημειώνεται ότι, δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Η ίδια επισήμανε ότι οι προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργούν σύγχυση ως προς την πραγματική εξέλιξη των τιμών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έχει επισημάνει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνεχίζεται και ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που έχει επικαλεστεί ο υπουργός, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Τα πλήρη στοιχεία για το σύνολο των προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καθώς και η εκτίμηση για το συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τα νοικοκυριά, αναμένεται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα.