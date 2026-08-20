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Σούπερ μάρκετ: «Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα – Ποια είδη περιλαμβάνονται

Η συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, με μεσοσταθμική μείωση 7%. Η λίστα περιλαμβάνει περίπου 1.100 κωδικούς, όπως κρέατα, γαλακτοκομικά και σχολικά είδη, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί σε έως και 1.500 κωδικούς με τη συμμετοχή περίπου 60 προμηθευτών.

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Oικονομία

σούπερ μάρκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μέτρο για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Οι μειώσεις τιμών αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%, ενώ η λίστα περιλαμβάνει περίπου 1.100 κωδικούς, με προοπτική να φτάσει τους 1.500.
  • Στη συμφωνία περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και απορρυπαντικά, με περίπου 60 προμηθευτές να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

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Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

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Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής, αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%.

Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

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Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται, δηλαδή, για προϊόντα που αφορούν τόσο στις καθημερινές ανάγκες διατροφής όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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