Θεσσαλονίκη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς – Έκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς, οι οποίες βρίσκονται για τέταρτη ημέρα με τα σκάφη τους στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης.

Σήμερα Κυριακή (4/10) αλιείς έφτασαν με πούλμαν από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα αλλά από άλλες περιοχές, για να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους ψαράδες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα λίγο πριν τις 13.00 οι αλιείς έκλεισαν συμβολικά για λίγη ώρα τη Λεωφόρο Νίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της διαμαρτυρίας τους είναι οι ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου τους με κυριότερο αίτημά τους την επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55€ το λίτρο στα 1,40-1,42 ευρώ το λίτρο. Όπως αναφέρουν μάλιστα αν δεν τους δώσει απαντήσεις οι κυβέρνηση θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους επ’ αόριστον.

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας. Είμαστε μαζί ενωμένοι, να σώσουμε το Θρακικό και όλες τις θάλασσες» ανέφερε ο πρόεδρος των μηχανοτρατών Καβάλας Δημήτρης Σακάτης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων, Κωνσταντίνος Παγώνης, τόνισε ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση:

«Είμαστε την πέμπτη μέρα των κινητοποιήσεων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, εφόσον είμαστε αυτή τη στιγμή με το ακουστικό στο αυτί και περιμένουμε απαντήσεις. Χωρίς διαβεβαιώσεις, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή στη δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Παγώνης, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων συμμετέχουν αλιείς από πολλές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας —μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, το Πόρτο Λάγος, το Φανάρι, ο Βόλος και η Κατερίνη— οι οποίοι καταφθάνουν στα μεγάλα λιμάνια.

«Πορείες δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, τις πορείες έχουμε μάθει να τις κάνουμε μόνο στη θάλασσα. Θα μαζευόμαστε όμως στα μεγάλα λιμάνια για να δείχνουμε τη μεγάλη μας ανησυχία προς το υπουργείο», πρόσθεσε.

«Το 80% του κόστους είναι το καύσιμο»

Περιγράφοντας το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα αλιευτικά σκάφη (από 5 έως 35 μέτρα), ο πρόεδρος της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εξόδων ενός ταξιδιού: «Όπως όλος ο κόσμος, εκεί που πέρσι γεμίζαμε με 50 ευρώ το ρεζερβουάρ, φέτος θέλουμε 80 και 90 ευρώ. Το πρόβλημα του αλιέα είναι ότι το 80% του κόστους ενός αλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο. Με αυξήσεις της τάξεως του 120% με 130%, για να πάει κανείς στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να βγάλει λίρες… Λίρες όμως στη θάλασσα δεν υπάρχουν, τις βγάλανε οι πειρατές!»

Αίτημα για γενναία αποζημίωση

Αναφορικά με τα αιτήματα του κλάδου και τις επόμενες κινήσεις, ο κ. Παγώνης ξεκαθάρισε ότι οι αλιείς βρίσκονται στον δρόμο από απόγνωση και αναμένουν την ανταπόκριση της Πολιτείας:

«Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στη δουλειά, θα πρέπει το κράτος να δώσει μια γενναία αποζημίωση ώστε να εξισορροπηθεί η αύξηση του καυσίμου. Την Τετάρτη βρεθήκαμε στο υπουργείο, καταθέσαμε τα αιτήματά μας και μας είπαν ότι μέσα στις μέρες θα μας ειδοποιήσουν. Δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε την απάντησή τους».