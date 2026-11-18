Ολοκληρώθηκαν αργά το μεσημέρι της Τετάρτης οι απολογίες της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ηλικίας 13 και 16 ετών, για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι και στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν στις περίπου 9 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου έδωσαν τις εξηγήσεις τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει η 34χρονη κατά την προανακριτική της κατάθεση, η ίδια ήταν εκείνη που ζήτησε από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανσή τους στο κλιμακοστάσιο, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για συνήθεια της οικογένειας. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Και οι τρεις γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, πέρασαν από το γραφείο του εισαγγελέα, ενώ αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.