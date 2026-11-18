Με το βλέμμα στραμμένο στη σταθερότητα των διμερών σχέσεων και σε ένα θερμό κλίμα που περιελάμβανε από αγκαλιές στην πίστα του αεροδρομίου μέχρι στρατιωτικές πτήσεις ακριβείας, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον πρέοδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Σεντζέν, θέτοντας τον τόνο για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση.

Ο Σι δήλωσε στον Τραμπ ότι ελπίζει οι συνομιλίες τους να συμβάλουν στην προώθηση μιας «εποικοδομητικής, στρατηγικής και σταθερής σχέσης» μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, η οποία θα βασίζεται στον «σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, Xinhua.

Παράλληλα, ο Σι υπενθύμισε την προσωπική υποδοχή που του είχε επιφυλάξει ο Τραμπ στο αεροδρόμιο κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ότι η αντίστοιχη υποδοχή που επεφύλαξε η Κίνα στον Αμερικανό Πρόεδρο αντικατοπτρίζει τη δική της παράδοση περί αμοιβαιότητας.

«Όταν επισκέφθηκα τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του πραγματοποίησαν ειδική ταξιδιωτική μετάβαση στο αεροδρόμιο για να με υποδεχθούν, ενώ τελέστηκε μια μεγαλοπρεπής τελετή καλωσορίσματος», είπε ο Σι σύμφωνα με το Xinhua.

«Η Κίνα είναι ένα έθνος της ευγένειας, με παράδοση αμοιβαιότητας. Σας καλωσορίζω πίσω στην Κίνα και ανυπομονώ να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις μαζί σας για μείζονα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ, την APEC (συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) και το παγκόσμιο τοπίο, ούτως ώστε να προωθήσουμε μια εποικοδομητική, στρατηγική και σταθερή σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, βασισμένη στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα».

Η μεγαλειώδης υποδοχή στη Σεντζέν

Κατά την άφιξή του στην Κίνα για τη δεύτερη επίσκεψή του φέτος, ο Τραμπ έτυχε θερμότατης υποδοχής από ενθουσιώδες πλήθος, τιμητικό στρατιωτικό άγημα, μια εντυπωσιακή διέλευση μαχητικών αεροσκαφών και μια θερμή αγκαλιά από τον Σι Τζινπίνγκ.



Όταν ο Τραμπ αποβιβάστηκε από το Air Force One, αντίκρισε σειρές από νέες και νέους ντυμένους σε ροζ και γαλάζιους χρωματισμούς, οι οποίοι κρατούσαν λουλούδια και φώναζαν «Καλώς ήρθατε!».

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Ο Σι και ο Τραμπ αγκαλιάστηκαν θερμά μπροστά στη σκάλα του προεδρικού αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ένα κορίτσι προσέφερε στον Τραμπ μια ανθοδέσμη, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος χαιρέτησε δια χειραψίας έναν προς έναν τα κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Στην τελετή υποδοχής παρευρέθηκε τιμητικό στρατιωτικό άγημα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη διέπλευσαν τον ουρανό πάνω από το αεροδρόμιο, αφήνοντας πίσω τους χρωματιστές καπνογόνες λωρίδες.