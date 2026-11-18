Σε μια εβδομάδα γεμάτη απρόοπτα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική, ο Πάπας Λέων βρέθηκε αντιμέτωπος με νέο ατύχημα, καθώς χτύπησε το κεφάλι του στο μπροστινό κάθισμα αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, έπειτα από απότομο φρενάρισμα της αυτοκινηπομπής του, μόλις 24 ώρες αφότου είχε δεχθεί χτύπημα στο μάτι από ένα ροζάριο.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το SUV του Αμερικανού Ποντίφικα φρέναρε απότομα, εκτοξεύοντάς τον προς τα μπροστά και προκαλώντας του πρόσκρουση στο προσκέφαλο του καθίσματος που βρισκόταν μπροστά του.

Ο 71χρονος πάπας Λέοντας διέσχιζε το Καλάο του Περού στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική, όταν ο οδηγός του αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει τη σύγκρουση με μια μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca.

Περαστικοί που εκδήλωναν τον ενθουσιασμό τους για την παρουσία του Πάπα ακούγονται στο viral βίντεο -το οποίο μεταδόθηκε αρχικά από το TMZ- να ζητωκραυγάζουν.

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Δεν είναι σαφές εάν ο πάπας Λέων φορούσε ζώνη ασφαλείας. Στο υλικό εμφανίζεται να λέει γρήγορα κάτι στον οδηγό προτού η αυτοκινηπομπή απομακρυνθεί από το οπτικό πεδίο.

Η ατυχία με το ροζάριο και το τέλος της περιοδείας

Η εβδομάδα αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα άτυχη για τον Επίσκοπο της Ρώμης, καθώς τη Δευτέρα, στην αεροπορική βάση Λας Πάλμας στη Λίμα, είχε δεχθεί χτύπημα στο μάτι από ένα ροζάριο.

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Ο Πάπας προσγειώθηκε στη Ρώμη το πρωί της Τρίτης, ολοκληρώνοντας μια 12ήμερη περιοδεία στη Λατινική Αμερική με τελευταίο σταθμό το Περού, του οποίου διατηρεί την υπηκοότητα και το οποίο θεωρεί δεύτερη πατρίδα του.

«Ένιωσα σαν στο σπίτι μου και μου υπενθυμίσατε ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά μια οικογένεια», δήλωσε ο αναφερόμενος στη χώρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροκάλαφo, σύμφωνα με το Vatican News.

«Εδώ», είπε, «με διδάξατε πώς να είμαι Επίσκοπος, και αυτή τη φορά έμαθα λίγο περισσότερα για το πώς να υπηρετώ ως Διάδοχος του Πέτρου».

Η «αποστολική περιοδεία» τον είχε οδηγήσει στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού.