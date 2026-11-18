Στοιχεία για τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου με διασυνδέσεις στο Ιράν, το οποίο προετοίμαζε δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα, προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας. Η επιχείρηση οδήγησε στην αποτροπή του σχεδίου και σε πέντε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα πρόσωπο αναζητείται.

Πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές αναφέρουν ότι πιθανός στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Κεντρικό πρόσωπο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό εμφανίζεται ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), Ιρανός υπήκοος με πιθανές διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε αναλάβει να συντονίζει την ομάδα και να δίνει εντολές στα πρόσωπα που είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία για την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Οι υποψήφιοι εκτελεστές προέρχονταν από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών στη γειτονική χώρα, ενώ ορισμένοι είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν. Η επιλογή τους συνδέεται, κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών, με την προσπάθεια να παρουσιαστεί μια ενδεχόμενη δολοφονία ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κακοποιών και όχι ως ενέργεια με πολιτικά κίνητρα ή κρατική υποκίνηση.

Σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση του Ιρανού συντονιστή με τους στρατολογημένους εκτελεστές αποδίδεται στον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, Τούρκο υπήκοο ιρανικής καταγωγής, γνωστό για την εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών και καταζητούμενο από το FBI. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, αναλαμβάνοντας τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση προσώπων που θα συμμετείχαν στην υλοποίηση του σχεδίου.

Η συνεργασία της ΕΥΠ με τις ξένες υπηρεσίες και τα ταξίδια στο Ιράν

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά τη διαβίβαση των πρώτων πληροφοριών από τις ελληνικές αρχές, τον Μάρτιο του 2026. Ακολούθησε στενή συνεργασία της ΕΥΠ με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, με αντικείμενο την εξακρίβωση των διασυνδέσεων του δικτύου και την αποτροπή της επίθεσης.

Μάλιστα, το ισραηλινό Μέσο ynet, αναφέρει ότι η Μοσάντ παρείχε πληροφορίες στις ελληνικές και βορειομακεδονικές αρχές, συμβάλλοντας στον εντοπισμό του δικτύου και στην αποτροπή της επίθεσης.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ιράν και χώρα του Κόλπου. Στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για τρεις εμπλεκομένους που ταξίδεψαν στις συγκεκριμένες χώρες, ενώ άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό τους σε πέντε.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μετακινήσεων, οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Ιρανό συντονιστή, από τον οποίο έλαβαν οδηγίες σχετικά με την επιλογή του στόχου, τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης της επίθεσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι από την έρευνα «διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων, καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες». Παράλληλα, επισήμανε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως οι εμπλεκόμενοι σχεδίαζαν «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Οι πέντε συλλήψεις, οι προφυλακίσεις και τα ευρήματα

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες για τον τόπο των συλλήψεων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις συλλήψεις στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο και μία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο, και οι πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις δύο πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας. Διαφορετικά στοιχεία καταγράφονται και για τις ηλικίες των εμπλεκομένων, με τις σχετικές αναφορές να τις προσδιορίζουν από 29 έως 73 ετών και την ΕΡΤ από 22 έως 73 ετών.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για 30 ημέρες και μεταφέρθηκαν σε φυλακές των Σκοπίων, ενώ ο πέμπτος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας, σχεδιάγραμμα στο οποίο είχε επισημανθεί συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας και αναμένεται να διαβιβαστούν στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η δράση του Ζιντάστι και οι κυρώσεις από ΗΠΑ, Βρετανία και ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι αμερικανικές αρχές για τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι και το εγκληματικό δίκτυο με το οποίο συνδέεται.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Ζιντάστι ηγείται δικτύου με έδρα την Τεχεράνη, το οποίο στοχοποιεί Ιρανούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές που ζουν εκτός Ιράν.

Το 2020 και το 2021, συνεργάτες του δικτύου χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με τις σχετικές αμερικανικές αναφορές, κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να προσεγγίσουν και να στρατολογήσουν άτομα του εγκληματικού χώρου στη Βόρεια Αμερική.

Σκοπός της στρατολόγησης ήταν η δολοφονία δύο προσώπων που είχαν εγκαταλείψει το Ιράν και είχαν βρει καταφύγιο στην πολιτεία του Μέριλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζιντάστι και το δίκτυό του έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι έρευνες των ελληνικών και ξένων υπηρεσιών ασφαλείας συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των διασυνδέσεων των εμπλεκομένων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του στόχου ή την ακριβή τοποθεσία στην Ελλάδα όπου σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η επίθεση.