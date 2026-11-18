Οι ηθοποιοί Στάθης Κόικας και Ηλιάνα Μαυρομάτη μόλις εγκαταστάθηκαν σε μια όμορφη κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, ανανεώνοντας την καθημερινότητά τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Βουνά από κούτες έχει γεμίσει το νέο σπίτι της Ηλιάνας Μαυρομάτη και του Στάθη Κόικα. Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία από το σαλόνι τους γεμάτο με κούτες «μαρτυρώντας» την κοινή μετακόμιση. «Ολα θα πάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά. Οι δύο ηθοποιοί, που εδώ και τέσσερα χρόνια περπατούν χέριχέρι στη ζωή, βλέπουν τη σχέση τους να ανθίζει, αφού πήραν την απόφαση να συγκατοικήσουν, μετακομίζοντας μάλιστα σε νέο διαμέρισμα στην καρδιά της Αθήνας. «Είναι πολύ ενθουσιασμένοι με την αλλαγή αυτή και, παρόλο που και οι δύο έχουν αυτή την περίοδο αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα με γυρίσματα, πρόβες και παραστάσεις, όταν επιστρέφουν στο σπίτι ασχολούνται με ενθουσιασμό με το ξεπακετάρισμα και τη διακόσμηση του νέου σπιτιού τους», λέει στη Realnews πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού. «Μάλιστα ο Στάθης δεν σταματά να δημιουργεί κατασκευές και να βάφει χώρους και έπιπλα, κάτι που γεμίζει χαρά την Ηλιάνα», συμπληρώνει.

Η ζωή μιμείται την τέχνη, αφού ο Στ. Κόικας στη σειρά «Κουτσουπιές» της ΕΡΤ καλείται να πάρει την οικογένειά του και να μετακομίσει από την πόλη στο χωριό. Μετακόμιση στην τηλεόραση, μετακόμιση και στη ζωή λοιπόν. Βέβαια, ο ταλαντούχος ηθοποιός δηλώνει παιδί της πόλης, αφού του αρέσει πολύ να μένει στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα με τη νέα σειρά, αυτό το διάστημα ο Στ. Κόικας πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Χώρισε με Α.Ε. και ΣΙΑ» στο θέατρο «Θησείον», σε σκηνοθεσία της Κόρας Καρβούνη. Μαζί του παίζουν ο Μιχάλης Συριόπουλος και η Βάσω Καβαλλιεράτου.

Σε πρόβες βρίσκεται και η Ηλ. Μαυρομάτη, η οποία θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου «Πόρτα» στις 20 Νοεμβρίου για την παράσταση «(Για ένα) όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας)», σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

Αυτή η νύχτα… έμεινε

Μια τηλεοπτική σειρά ήταν η αιτία να γνωριστούν και να ερωτευτούν. Η Ηλιάνα και ο Στάθης συναντήθηκαν πρώτη φορά στα γυρίσματα του «Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha και από τότε είναι αχώριστοι. Ωστόσο, επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή αυστηρά ιδιωτική, δημοσιεύοντας πολύ επιλεκτικά κάποιες κοινές φωτογραφίες τους από αποδράσεις και ταξίδια. Το καλοκαίρι το ζευγάρι φόρτισε τις μπαταρίες του στην υπέροχη Θάσο, απ’ όπου ανήρτησε χαρούμενα ενσταντανέ.

Μαζί με τα δύο σκυλάκια τους έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. «Προσπαθώ με τη σχέση μου να μην είμαι drama queen. Είμαστε μαζί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Στάθης είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου. Πηγαίνει καλά, είμαστε μια χαρά. Αν υπάρχει καλή διάθεση, καλή πρόθεση και αγάπη, γίνεται αυτό το δύσκολο στοίχημα που λέγεται “συμβίωση”. Το προστατεύαμε καιρό, στα social media κυρίως, αλλά δεν είχαμε ποτέ την πρόθεση να το κρύψουμε», έχει δηλώσει η ηθοποιός.