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Τα γενέθλιά της έχει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου η Δανάη Μπάρκα. Την Τρίτη (17/11), η παρουσιάστρια και ηθοποιός πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, με την οποία έκανε μία ανασκόπηση για την φετινή χρονιά της.

Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα κοινοποίησε φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μία «γεύση» σε όσους την ακολουθούν στην πλατφόρμα, από το πώς ήταν η φετινή της χρονιά.

Φυσικά, ιδιαίτερη θέση στην ανασκόπησή της, έχει η εγκυμοσύνη της. Η μέλλουσα μητέρα μοιράστηκε με την κοινότητά που έχει δημιουργήσει στο Instagram, διάφορες φωτογραφίες από το σημαντικό αυτό κεφάλαιο της ζωής της.

Η Δανάη Μπάρκα κοινοποίησε μία φωτογραφία από το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, καθώς και ένα όμορφο στιγμιότυπο στο οποίο βλέπουμε την γλυκιά γιαγιά της να ακουμπάει με τρυφερό τρόπο την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει τις φωτογραφίες, η αγαπημένη καλλιτέχνις αναφέρει: «Αύριο γενέθλια. Ανασκόπηση. Η χρονιά που περνάει για μένα ήταν σαν μια ακόμη ενηλικίωση απ’ αυτές που μάλλον 2-3 φορές ζεις στην ζωή σου.

•Ανέλαβα ευθύνες που φοβόμουν κι ήθελα χρόνια να αναλάβω.

•Αντιμετώπισα αδυναμίες κι ανασφάλειες που έκρυβα κάτω απ το χαλί.

•Πήγα κόντρα σε «πρέπει» που η «Ελληνική οικογένεια» προσπαθεί να μας περάσει από πάντα & για πάντα.

•Πέρασα πολύ χρόνο στην φύση με αυθεντικές στιγμές μακριά από την βαβούρα που αγαπάω μεν και είχα συνηθίσει χρόνια, αλλά θέλει και λίγο detox.

•Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει πιο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ άνθρωπος από αυτόν που έχει καραΕΥΡΓΕΤΗΘΕΙ κι ότι κάποιοι άνθρωποι φτάνουν μέχρι ένα σημείο και δεν είναι για τίποτα περισσότερο. Κι αυτό είναι οκ, ΑΡΚΕΙ να είναι μακριά σου.

•Ταξίδεψα πολύ.

• Καθάρισα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) όσο καμία άλλη χρονιά στην ζωή μου.

•Ήμουν στην σκηνή του θεάτρου που με ηρεμεί & μοιραζόμουν συναισθήματα που είχα ανάγκη και ανυπομονώ για τα επόμενα.

•Τραγούδησα άπειρες στιγμές με τους φίλους μου και με το κινητό ηχείο μου, περνώντας μαγικές νύχτες & μέρες.

•Κουράστηκα, πληγώθηκα, σοκαρίστηκα, στεναχωρήθηκα αλλά προσπάθησα να το μεταβολήσω γιατί είναι ΚΑΙ έτσι η ζωή.

•Είχε και στιγμές λάμψης με παρουσιάσεις, events & φωτογραφίσεις που κι αυτό το αγαπώ κάπου κάπου.

•Είχε θάλασσα, πολύ.

•Είχε γιαγιά. Κι όσο οι χρονιές έχουν γιαγιά, είμαστε ευτυχισμένοι.

•Είχε τον γάμο των ονείρων μου. Με έναν υπέροχο, τρελό, θαρραλέο, μαγικό τύπο που είμαι τυχερή που είναι στη ζωή μου και που αλλάζουμε & μεγαλώνουμε μαζί πια.

•Ε, και είχε και την μεγαλύτερη έκπληξη-ευλογία που θα μπορούσε να έχει. Την είδηση μιας ψυχής που έρχεται να φωτίσει τον κόσμο όπως κάθε μικρή ψυχούλα.

Είχε πολλά ή χρόνια. Είχε αυτά που λέω κι αυτά που δεν λέω. Όμως, κατάλαβα πως όταν κάνεις αυτό που θες εσύ κι όχι αυτό που προσπαθούν να σου μάθουν, λυτρώνεσαι. Κατάλαβα πως είναι νίκη να σπας δεσμά χρόνων που δεν σε εξελίσσουν ούτε σε οδηγούν κάπου παρά μόνο σε επαναλαμβανόμενα λάθη. Κατάλαβα πως η ζωή καμιά φορά πρέπει να σε φτάνει στα άκρα για να καταφέρεις κάτι. Στο τέλος όμως, νικάς. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά αλήθεια να κάνετε ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ εσείς. Αυτό. Τα λέμε από αύριο που θα μαι μεγαλύτερη. Εσείς τα σκέφτεστε αυτά;».