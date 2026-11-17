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Ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς θα είναι τα πρώτα που θα γιορτάσουν έχοντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους, Ξένια. Η παρουσιάστρια, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δημοσίευσε μία πολύ τρυφερή φωτογραφία της κόρης της, στο Instagram.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η όμορφη οικογένεια θα στολίσει σήμερα στο σπίτι της. Σε story της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Κατερίνα Καινούργιου ανήρτησε ένα χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της κόρης της.

Σε αυτό, βλέπουμε το χεράκι της λίγων μηνών Ξένιας μπροστά από το χριστουγεννιάτικό δέντρο, το οποίο έχει το εφέ του χιονιού πάνω του και είναι διακοσμημένο με ροζ μπάλες και φωτάκια.

Μάλιστα, με βάση αυτή την μικρή «γεύση» που πήραμε από τον στολισμό, μοιάζει να είναι ίδιο με το περσινό της οικογένειας της Κατερίνας Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περσινό Νοέμβριο η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, με φωτογραφίες της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της.