Στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αναφέρθηκε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.

Με δήλωσή της, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε τη σημασία της διαφύλαξης της ιστορικής παρακαταθήκης του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι η μνήμη πρέπει να παραμείνει ζωντανή απέναντι σε κάθε προσπάθεια λήθης.

«Τιμούμε την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τιμούμε τη μνήμη έναντι όσων θέλουν να επιβάλουν τη λήθη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, συνδέοντας τις θυσίες τους με τις δημοκρατικές ελευθερίες του σήμερα.

«Τιμούμε τους αγώνες εκείνων που έβαψαν με το αίμα τους τα πεζοδρόμια γύρω από το Πολυτεχνείο, για να μπορούμε σήμερα εμείς να κραυγάζουμε για το δίκαιο. Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες, που δεν ήθελαν να γίνουν, έκαναν το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα και εμείς παίρνουμε τη σκυτάλη για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, το ψωμί», κατέληξε η Ρένα Δούρου.