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Έκλεισαν λίγα λεπτά μετά τις 13.00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου οι πύλες του Πολυτεχνείου. Ακόμη και την τελευταία στιγμή πλήθος κόσμου κρατώντας λουλούδια, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και μηνύματα μνήμης, έσπευσαν να τιμήσουν την 53η επέτειο της εξέγερσης.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα με το προσκλητήριο των νεκρών και την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχη πορεία θα πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη.

Σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ξεχωριστό χρώμα έδωσε και φέτος η παρουσία μικρών παιδιών, που επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί, που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τη σχολική γιορτή στον ιστορικό χώρο, προσφέροντας στους μαθητές ένα διαφορετικό μάθημα αφιερωμένο στην εξέγερση των φοιτητών και στον αγώνα κατά της δικτατορίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ανάμεσα στους μικρούς επισκέπτες ήταν παιδιά από το 6ο Νηπιαγωγείο Λιοσίων, που έφεραν τις δικές τους κατασκευές, αλλά και μαθητές από σχολεία του Δήμου Πεντέλης, οι οποίοι άφησαν συγκινητικά γράμματα.

Προσκλητήριο νεκρών και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Μετά την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, κεκλεισμένων των θυρών, από τους φορείς που συγκροτούν την επιτροπή εορτασμού, ακολουθεί το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Θα προηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, η ξεχωριστή πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για προσυγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο στη μία το μεσημέρι, ενώ στις 16:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, από όπου θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία.

«Αστακός» η Αθήνα, ποιοι δρόμοι κλείνουν και πώς θα κινηθούν τα Μέσα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛΑΣ, η οποία αναμένεται να έχει ισχυρή μεν αλλά διακριτική παρουσία δε, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί είναι επί ποδός από σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών. ΜΑΤ, ομάδα ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, δυνάμεις της Ασφάλειας και της Τροχαίας έχουν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και Ισραήλ, δημόσια κτίρια, αλλά και στην ευρύτερη και πάντα “ιδιαίτερη” περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνεχείς προληπτικούς ελέγχους.

Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό

Στο πλαίσιο των μέτρων έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Από τις 14:00 θα κλείσουν επίσης οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Ευαγγελισμός».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, ισχύει από τις 6 το πρωί, ενώ σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων στους δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (λεωφορεία – τρόλεϊ).

Τέλος, η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.