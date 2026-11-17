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Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα στη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιοι του ενός κατηγορουμένου, καθώς και ο ιδιοκτήτης της αποθήκης όπου εντοπίστηκαν τα παράνομα προϊόντα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους τα δύο αδέλφια

Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του πρώτου ειδικού ανακριτή, ο ένας από τους δύο αδελφούς φέρεται να παραδέχθηκε ότι διακινούσε τσιγάρα. Ο δεύτερος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι πήγε απλώς να βοηθήσει τον αδελφό του στη φόρτωση, μαζί με τους γιους του, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για λαθραία προϊόντα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλεγχαν σημαντικό μέρος της λιανικής αγοράς λαθραίων τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη. Η δράση τους προσδιορίζεται από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ξεκίνησε η παρακολούθησή τους από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν 10.860.000 τσιγάρα, συνολικά 1.086 μεγάλες κούτες, καθώς και ένας τόνος λαθραίου καπνού σε περισσότερες από 20.000 συσκευασίες. Από την έρευνα εκτιμάται ότι κατά το ίδιο διάστημα είχαν διακινηθεί περίπου 17 εκατομμύρια τσιγάρα, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος να αγγίζει τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ ένας από τους φερόμενους ως βασικούς κατηγορουμένους εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.