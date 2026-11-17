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Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την αποκάλυψη ενός δικτύου μεσαζόντων το οποίο συνδέεται με έναν Ιρανό υπήκοο στη χώρα και το οποίο προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών της γειτονικής χώρας, «αποκαλύφθηκε εγχώριο δίκτυο μεσαζόντων που συνδέεται με τον Ιρανό υπήκοο, Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως πρόσωπο συνδεδεμένο με άλλους μεσάζοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον βαρόνο των ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti».

«Άτομα εγκληματικών οργανώσεων εντός της Βόρειας Μακεδονίας, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας/δολοφονίας εναντίον προσώπου στην Ελλάδα» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Επίσης αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης του δικτύου, ο οποίος περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων επιβεβαιώθηκαν οι συνδέσεις με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Η NSA εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο του δικτύου.

Τέσσερις συλλήψεις, αναζητείται ακόμη ένας εμπλεκόμενος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση ελέγχονται συνολικά 6 άτομα. Τέσσερα από αυτά έχουν συλληφθεί, ένα έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και ένα αναζητείται.