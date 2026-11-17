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Το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – το ένα στο δυτικό τμήμα της διόδου και το άλλο στο νότιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού των IRGC που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το ένα από τα πλοία ήταν ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ το δεύτερο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν και τα δύο πλοία -τα οποία, όπως υποστήριξαν, υποστηρίζονταν από τις αμερικανικές δυνάμεις- ότι παραβίασαν τα ιρανικά πρωτόκολλα για τα Στενά.



Νωρίτερα, το ιρανικό ναυτικό, όπως μετέδωσε το δίκτυο IRIB, είχε επίσης αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα ανατολικά της υδάτινης οδού.

Δεύτερο πλήγμα και αγνοούμενοι

Στο μεταξύ, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) εξέδωσε νεότερη έκθεση σχετικά με ένα δεξαμενόπλοιο που είχε δεχθεί επίθεση την προηγούμενη ημέρα, ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.



Σύμφωνα με την UKMTO, το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε χτυπηθεί επτά ναυτικά μίλια ανοικτά του Κχασάμπ στο Ομάν, υπέστη δεύτερο πλήγμα που προκαλέσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του.

«Το πλήρωμα του πλοίου αγνοείται» και η «εκτίμηση των ζημιών δεν είναι γνωστή προς το παρόν», ανέφερε ο οργανισμός.