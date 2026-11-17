Τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, στον απόηχο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, σχολίασε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8. Ο κ. Δεσποτόπουλος ανέλυσε τη στάση της Άγκυρας αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, εξηγώντας γιατί η τουρκική πλευρά επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στη παρούσα φάση.

Τι είπε για τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο εκτιμά ότι βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή και τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν, ανέφερε: «Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάντα θετικό όταν υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας. Εγώ πιστεύω πως όταν βλέπουμε αντιμαχόμενους σε πόλεμο ή και σε εμφύλιο ακόμα να συνομιλούν προκειμένου να βρουν λύση στα προβλήματά τους, κακό δεν μπορεί να κάνει. Κάτι καλό θα μπορούσε να βγει. Νομίζω ότι τώρα οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα σε μια δύσκολη περίοδο. Είναι παγωμένες και νομίζω ότι υπάρχει μία καχυποψία στην Τουρκία ότι η Ελλάδα κάνει κινήσεις που αλλάζουν το καθεστώς που είχαν οι Τούρκοι στο μυαλό τους για την περιοχή».

«Έχουν θορυβηθεί στην Τουρκία γιατί θεωρούν ότι είναι θέμα λίγου χρόνου πια ή κάποιου χρόνου η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σε κάποιο σημείο της επικράτειας. Και αυτό τους έχει θορυβήσει. Αν δούμε δηλαδή σήμερα τα τουρκικά δημοσιεύματα, αναφέρονται σε αυτό εκτενώς. Και επίσης ας δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία είχε προετοιμάσει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα για τον εαυτό της. Δηλαδή αν σκεφτούμε οκτώ-εννέα χρόνια πριν ποιος ήταν ο σχεδιασμός της Τουρκίας, ήταν να έχει μια αδύναμη Ελλάδα απέναντί της και η ίδια να την αντιμετωπίζει με 100 F-35. Αυτή ήταν η παραγγελία της, 100 F-35. Φανταστείτε, αν η ροή της ιστορίας ήταν διαφορετική τα τελευταία χρόνια, πού θα βρισκόμασταν σήμερα και τελικά πού βρισκόμαστε» τόνισε ο κ. Δεσποτόπουλος.

Τι είπε για το καλώδιο

Σχετικά με το καλώδιο, ο γνωστός διεθνολόγος ρωτήθηκε εάν πιστεύει πως τα πράγματα θα πάνε καλά μέχρι τέλους ή ενδέχεται η Τουρκία να αλλάξει στάση, όταν το γαλλικό ερευνητικό πλοίο εισέλθει στην κυπριακή θαλάσσια περιοχή. «Νομίζω ότι έχουμε τρία επεισόδια. Στο πρώτο επεισόδιο πήγε καλά το πράγμα, δηλαδή ξεκίνησαν οι έρευνες στα διεθνή ύδατα. Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς την Κύπρο, ενδεχομένως να μην έχουμε μία διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί θα κινηθεί πάλι σε διεθνή ύδατα το πλοίο. Ίσως όταν μπει στα κυπριακά εθνικά ύδατα, εκεί να υπάρχει πάλι κάποιου είδους έλεγχος ή ανακοίνωση από κάποιο παρακείμενο τουρκικό σκάφος. Νομίζω ότι η δεύτερη φάση θα είναι η πιο δύσκολη, αυτή της πόντισης του καλωδίου. Διότι εκεί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία» σημείωσε ο κ. Δεσποτόπουλος, εκτιμώντας ότι τότε μπορεί να υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία.

«Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν ξέρουμε τότε τι κυβέρνηση θα υπάρχει στη Γαλλία, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση στο εσωτερικό και της Ελλάδας, δεν ξέρουμε αν η Τουρκία έκανε μία τακτική υποχώρηση τώρα για να γυρίσει πιο σκληρή και πιο διαπραγματευτική όταν πάμε πια στην καθαυτή πόντιση του καλωδίου. Δηλαδή η Τουρκία συνηθίζει πολλές φορές να κάνει κάποιες τακτικές κινήσεις και μετά να επανέρχεται, και μάλιστα με περισσότερα αιτήματα. Όμως στη συγκεκριμένη φάση, στη συγκεκριμένη παρτίδα εκτιμώ ότι την κερδίσαμε, δηλαδή ξεκίνησαν τα έργα» πρόσθεσε.

Πώς σχολίασε τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση σχολίασε: «Θα μας θορυβούσε αν είχαμε μια ρηματική διακοίνωση από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να έλεγε ότι αναγνωρίζει δικαιώματα στην Τουρκία στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η ρηματική διακοίνωση είναι μία απλή ενημέρωση, η οποία μάλιστα δεν εστάλη μόνο στην Τουρκία, εστάλη και στην Αίγυπτο. Έχουμε πληροφορίες ότι η ρηματική διακοίνωση γράφει μάλιστα ότι δεν υπέχει θέση αιτήσεως αδειοδότησης, αλλά ακόμα και τα χειρότερα να έγραφε η ρηματική διακοίνωση, είναι μια ρηματική διακοίνωση τρίτου κράτους που δεν δεσμεύει την Ελλάδα. Και στην πραγματικότητα δεν δεσμεύει και την Τουρκία. Υπάρχουν και σχετικές δικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη θάλασσα. Νομίζω ότι δώσαμε πολλή σημασία σε αυτό».

«Αν η ρηματική διακοίνωση ήταν θετική για την Τουρκία, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα ήταν για πολλές μέρες πρωτοσέλιδο στον τουρκικό Τύπο. Επίσης, είχαμε χθες τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Φιντάν. Πολύ χαμηλά την μπάλα την κρατάνε οι Τούρκοι. Πολύ λίγες οι διαρροές. Συνήθως όταν έχουμε τους δύο υπουργούς να συναντώνται, έχουμε διαρροές στα τουρκικά μέσα για το τι ζήτησαν, ενώ η τουρκική προεδρία βγάζει συχνά ανακοινώσεις ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε στους Έλληνες κάτι. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία κρατάει χαμηλά το θέμα γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι από αυτά που τη συμφέρει να σηκώσει ψηλά, για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς εκτιμώ πως είναι ότι η ρηματική διακοίνωση που έχουν στα χέρια τους όχι μόνο δεν τους δικαιώνει, αντίθετα, τους δημιουργεί προβλήματα, διότι δεν τους αναγνωρίζει οποιοδήποτε δικαίωμα. Μην παρασυρόμαστε από γελοιότητες που κάνουν πολλές φορές οι Τούρκοι. Να λένε ότι δώσαμε άδεια ή συμφωνήσαμε σε κάτι που δεν τους ζήτησε κανείς» κατέληξε ο κ. Δεσποτόπουλος.