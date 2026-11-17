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Με ένα ιδιαίτερο και οικολογικό μέσο μεταφοράς -ένα ηλεκτροκίνητο τρίκυκλο- επέλεξαν να εμφανιστούν στη Βομβάη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, κλέβοντας τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής τους στην Ινδία, η οποία σηματοδοτεί και τη σημαντικότερη περιοδεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο εξωτερικό από τότε που υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο το 2024.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται στη Βομβάη, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης με επίκεντρο το βραβείο Earthshot.



Ο θεσμός στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων για την κλιματική αλλαγή και απονέμει σε πέντε νικητές το ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών (περίπου 1.181.800 ευρώ) στον καθένα, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τα έργα τους.

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Το ταξίδι αυτό, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί.

Bόλτα με το e-rickshaw και συνάντηση με τους φιναλίστ

Την Τρίτη, ο Ουίλιαμ οδήγησε το ηλεκτροκίνητο όχημα, με την Κέιτ να κάθεται στο πίσω μέρος, μέχρι μια παραθαλάσσια τοποθεσία με θέα τη γέφυρα Bandra-Worli Sea Link, η οποία εκτείνεται πάνω από την Αραβική Θάλασσα στη Βομβάη, προκειμένου να συναντήσουν τους φιναλίστ του βραβείου.

Το ζευγάρι αντάλλαξε χειραψίες με τους υποψηφίους και πόζαρε για μια φωτογραφία, η οποία αναρτήθηκε στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ινδία φιλοξενεί περισσότερους νικητές και φιναλίστ του βραβείου Earthshot από οποιαδήποτε άλλη χώρα», ανέφερε το ζεύγος στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία στο Instagram.

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«Το βραβείο Earthshot είναι το παγκόσμιο περιβαλλοντικό βραβείο που εντοπίζει και αναπτύσσει λύσεις για την αποκατάσταση του πλανήτη», πρόσθεσαν.

Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον

Υπενθυμίζεται ότι η 44χρονη Κέιτ υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία για μια απροσδιόριστη μορφή καρκίνου, έπειτα από την οποία περιόρισε σημαντικά τα επίσημα καθήκοντά της.

Πλέον βρίσκεται σε ύφεση και έχει αυξήσει σταδιακά τις δημόσιες εμφανίσεις της, ωστόσο δεν είχε συνοδεύσει τον Ουίλιαμ σε προηγούμενα ταξίδια στο εξωτερικό.

Η μοναδική άλλη σημαντική επίσκεψή της εκτός συνόρων από το 2024 ήταν τον Μάιο, όταν ταξίδεψε μόνη της στην Ιταλία για δύο ημέρες, στο πλαίσιο του έργου της που εστιάζει στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας.