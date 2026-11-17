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Με τον δικό του, χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος να καλωσορίσει τον νέο Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007.

Η βασιλική αντίδραση δεν άργησε να γίνει viral, καθώς ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αναδημοσίευσε την είδηση, συνοδεύοντάς την με μια επική ατάκα.

«Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Μποντ» («Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr. Bond»).

Η ανάρτηση έγινε περίπου μιάμιση ώρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον και δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, Instagram και Facebook. Μάλιστα, συνοδευόταν από την πρώτη επίσημη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό σμόκιν του διάσημου πράκτορα.

Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Η αλλαγή στη βασιλική ατάκα που δεν πέρασε απαρατήρητη

Πίσω από το χιουμοριστικό μήνυμα κρύβεται και μια ενδιαφέρουσα ιστορική λεπτομέρεια. Με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του 007, η κινηματογραφική ιστορία του Τζέιμς Μποντ περνά για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή της βασιλείας του Καρόλου.

Η γνωστή φράση «Στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας» αποκτά πλέον διαφορετική διάσταση, καθώς ο νέος πράκτορας καλείται να υπηρετήσει «την Αυτού Μεγαλειότητα», δηλαδή τον βασιλιά και όχι τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Η συγκεκριμένη αλλαγή έγινε αντικείμενο σχολιασμού από χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι στάθηκαν στην έξυπνη διατύπωση της βασιλικής ανάρτησης.

Η ιδιαίτερη σχέση της βασιλικής οικογένειας με τον 007

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η βρετανική βασιλική οικογένεια συνδέεται με τον κινηματογραφικό κόσμο του Τζέιμς Μποντ.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε επισκεφθεί το 2019 τα γυρίσματα της ταινίας «No Time to Die», ενώ έχει δώσει το «παρών» και σε αρκετές πρεμιέρες ταινιών του δημοφιλούς franchise.

Αξέχαστη παραμένει και η εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ στο περίφημο βίντεο για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Τότε, η αείμνηστη μονάρχης είχε συμμετάσχει σε ένα χιουμοριστικό σκετς μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδυόταν εκείνη την περίοδο τον Τζέιμς Μποντ.

Με μια σύντομη αλλά άκρως συμβολική ατάκα, ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε αυτή την ιδιαίτερη παράδοση, δίνοντας το δικό του βασιλικό καλωσόρισμα στον νέο 007. Και όπως φαίνεται, ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη του επίσημη «αποστολή» από το παλάτι…