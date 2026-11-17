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Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου θα αντιμετωπίσει στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, δύο ημέρες μετά την πρώτη ήττα στην Greek Basketball League, από τον Άρη, στο Αλεξάνδρειο.

Στην Ευρώπη, όμως ο Πρωταθλητής Euroleague 2026 είχε επιστρέψει με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή με νίκη με… κατοστάρα, επί της Ντουμπάι στη SUNEL Arena, για την 11η αγωνιστική.

Τα προβλήματα των απουσιών είναι δεδομένα για τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν εφησυχάζει με τη βαθμολογική διαφορά που έχει η ομάδα του Πειραιά με αυτήν του Οντεντ Κάτας. Οι Ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 3-8 την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-3. Η Μακάμπι προέρχεται από μεγάλη εντός έδρας νίκη, 80-73 επί της συμπατριώτισσάς της, Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague (80-73).

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τζον Κόντσαρ τη Δευτέρα (16/11) καθώς ο ίδιος ζήτησε ν’ αποδεσμευτεί λίγες εβδομάδες αφού υπέγραψε στο «λιμάνι». Οι Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ δεν θα είναι στη δωδεκάδα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε στην αποστολή που ταξίδεψε στην Κύπρο και θα είναι στη δωδεκάδα . Ο Κάτας από την πλευρά του δεν θα έχει τον Λούντμπεργκ και παραμένουν αμφίβολοι οι Μπρισέτ και Μαντάρ.

Οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία) θα διευθύνουν τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός.

To πρόγραμμα των 12ης και 13ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

12η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17-18/11/2026)

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:00

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22:00

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19-20/11/2026)

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20:00

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15

-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15 Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαλένθια 8-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-3

Μπαρτσελόνα 8-3

Ρεάλ Μαδρίτης 7-4

Ερυθρός Αστέρας 7-4

Φενέρμπαχτσε 7-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4

Ντουμπάι 7-4

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5

Παρτιζάν 6-5

Αναντολού Εφές 5-6

Μπεσίκτας 5-6

Παρί 5-6

Βιλερμπάν 4-7

Βίρτους Μπολόνια 4-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8

Μπάγερν Μονάχου 3-8

Αρμάνι Μιλάνο 1-10

Μπασκόνια 1-10