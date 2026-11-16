Με νίκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Nations League η Εθνική Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με γκολ του Γιώργου Μασούρα στο 69ο λεπτό.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε τους 11 βαθμούς στον δεύτερο όμιλο της League A, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά. Η νίκη της Γερμανίας με 5-0 επί της Ολλανδίας διαμόρφωσε τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, με τη διαφορά τερμάτων να ευνοεί τη «Μάνσαφτ» και τους «Οράνιε».

Παρά τον αποκλεισμό, η Ελλάδα εξασφάλισε την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης για την επόμενη έκδοση του Nations League, καθώς κατέλαβε την καλύτερη θέση μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν τρίτες στους τέσσερις ομίλους.

Η Ελλάδα μπήκε με διάθεση να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Η Σερβία απείλησε πρώτη, με τον Ρότα να απομακρύνει επικίνδυνο γύρισμα του Μίτροβιτς στο 15′.

Στη συνέχεια, οι διεθνείς ανέβασαν την απόδοσή τους και άρχισαν να πιέζουν περισσότερο. Στο 19′ ο Τζόλης είδε τον Πέτροβιτς να αποκρούει το σουτ του, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σέρβος τερματοφύλακας σταμάτησε και την προσπάθεια του Ανδρούτσου. Ο Κουλιεράκης δεν κατάφερε να βρει στόχο με κεφαλιά στην εξέλιξη της φάσης.

Η πίεση της Εθνικής συνεχίστηκε, με τον Πέτροβιτς να δηλώνει ξανά «παρών» τόσο στο σουτ του Ρότα στο 32′ όσο και στην προσπάθεια του Τζόλη ένα λεπτό αργότερα. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με την Ελλάδα να δυσκολεύεται να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Στο 55′ ο Καρέτσας επιχείρησε ένα σουτ, όμως ο Πέτροβιτς δεν αιφνιδιάστηκε.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Μπακασέτα και Μασούρα στο 61′ και η αλλαγή του απέδωσε καρπούς οκτώ λεπτά αργότερα. Ο Παυλίδης δημιούργησε εξαιρετικά τη φάση με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Μασούρας, με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Σερβία προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη ελληνική άμυνα. Στο 87′ η Ελλάδα άγγιξε και δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Μασούρα, έπειτα από πάσα του Τζόλη, σταμάτησε σε αντίπαλα σώματα.

Η μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική εστία ήρθε στο 90′, όταν, μετά από εκτέλεση φάουλ του Τάντιτς, ο Μιλένκοβιτς πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Εθνική να πανηγυρίζει τη νίκη, αλλά να μένει εκτός προημιτελικών εξαιτίας του αποτελέσματος στο Γερμανία – Ολλανδία.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιοβάνοβιτς): Μανδάς, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης (88’ Ρέτσος), Ανδρούτσος, Καρέτσας (61’ Μπακασέτας), Τζόλης (88’ Τετέι), Παυλίδης (73’ Κωστούλας), Δουβίκας (61’ Μασούρας)

ΣΕΡΒΙΑ (Παούνοβιτς): Πέτροβιτς, Μπούκινατς (80’ Σούκατσεφ), Μπάμπιτς (46’ Γκούντελι), Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς, Λούκιτς, Μαξίμοβιτς, Νεντελίκοβιτς (75’ Λούτσιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γιόβιτς (65’ Τσβέτκοβιτς), Μίτροβιτς (65’ Τάντιτς)