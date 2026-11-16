FIFA: Ο Φιλίπ Ντιαλό διεκδικεί την προεδρία απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο – Η ομόφωνη στήριξη της UEFA

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Την προεδρία της FIFA θα διεκδικήσει ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές του Μαρτίου του 2027, έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη υποστήριξη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών που εκπροσωπούνται στα ανώτατα διοικητικά όργανα της UEFA και της FIFA.

Σύμφωνα με το Sky News, ο 63χρονος Ντιαλό, ο οποίος στα νεανικά του χρόνια αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Ναντ, θα διεκδικήσει την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων για τους χειρισμούς του Ινφαντίνο και τα σχέδιά του για την πώληση μετοχικών μεριδίων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η FIFA είχε επιβεβαιώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι ο Ινφαντίνο θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της.

Η ομόφωνη στήριξη της UEFA και οι αιχμές κατά της FIFA

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (16/11), η UEFA γνωστοποίησε την απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης υπό την προεδρία του Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA κάλεσαν τον Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 2027 και δεσμεύτηκαν ομόφωνα να του παράσχουν την πλήρη υποστήριξή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξέφρασαν ανοιχτά τις αντιρρήσεις τους για την πορεία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υπό την παρούσα ηγεσία της.

«Με φόντο τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση της FIFA, οι εθνικές ομοσπονδίες ζήτησαν την αποκατάσταση της ενότητας και της εμπιστοσύνης στους κόλπους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας», υπογράμμισε η UEFA.

«Ζήτησαν επίσης μια FIFA που θα θέτει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε κάθε περιοχή του κόσμου στο επίκεντρο της αποστολής της, θα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και θα συνεργάζεται στενά με τις ομοσπονδίες-μέλη της, τις συνομοσπονδίες και τους φορείς του ποδοσφαίρου», καταλήγει η ανακοίνωση.