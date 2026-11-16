CNN: Πώς ο Τραμπ σχεδιάζει να μπλοκάρει τις έρευνες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο – Η στρατηγική των καθυστερήσεων και η προστασία των συμμάχων του

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Μια σκληρή πολιτική και δικαστική αναμέτρηση μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου προδιαγράφεται για το 2027 στις ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί, μετά την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές, προετοιμάζουν σειρά ερευνών για τον Ντόναλντ Τραμπ, τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της οικογένειάς του και τους στενούς συνεργάτες του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη νομική στρατηγική με την οποία θα επιχειρήσει να περιορίσει τις εξουσίες του Κογκρέσου, επικαλούμενη το προνόμιο εμπιστευτικότητας της εκτελεστικής εξουσίας, προστατεύοντας εξωκυβερνητικούς συνεργάτες του προέδρου και αξιοποιώντας τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Ακόμη και πριν από την εκλογική τους νίκη, οι Δημοκρατικοί είχαν αρχίσει να αναζητούν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία από πηγές εκτός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις έρευνές τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι διασυνδέσεις της οικογένειας Τραμπ με τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, οι πιέσεις της κυβέρνησης προς δικηγορικές εταιρείες, καθώς και οι σχέσεις μελών του υπουργικού συμβουλίου με τους επιχειρηματικούς κλάδους που έχουν αναλάβει να εποπτεύουν.

Επιχειρήσεις ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο

Ορισμένες επιχειρήσεις και οργανισμοί εμφανίζονται ήδη πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, τουλάχιστον ένας οργανισμός που είχε βρεθεί στο στόχαστρο προεδρικών διαταγμάτων της κυβέρνησης Τραμπ το 2025 παρέδωσε διακριτικά σημαντικά έγγραφα στους Δημοκρατικούς μέσα στις πρώτες 48 ώρες μετά τις εκλογές, τερματίζοντας μια περίοδο μηνών κατά την οποία αρνούνταν να συνεργαστεί.

Η αναζήτηση πληροφοριών από ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών ερευνών αποτελεί πάγια πρακτική στις ΗΠΑ, η οποία στηρίζεται σε νομολογία δεκαετιών.

Ωστόσο, η εκτεταμένη συνεργασία του Τραμπ με πρόσωπα εκτός της κυβέρνησης για την προώθηση της πολιτικής του ατζέντας, καθώς και η προθυμία του να στραφεί εναντίον επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τις επιδιώξεις του, αναμένεται να καταστήσουν τον ιδιωτικό τομέα βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης.

«Αυτή τη φορά υπάρχουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τρίτων προσώπων και της κυβέρνησης που ενδιαφέρουν το Κογκρέσο», δήλωσε στο CNN ο Μάικλ Μποπ, διακεκριμένος δικηγόρος της Gibson Dunn με ειδίκευση στις έρευνες.

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν και να διαφυλάσσουν έγγραφα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να κληθούν να τα παραδώσουν στις επιτροπές του Κογκρέσου.

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στην αμερικανική πρωτεύουσα είναι η δήλωση ενός δικηγόρου στο CNN: «Αυτή τη στιγμή, όλοι στην Ουάσιγκτον είναι δικηγόροι με ειδίκευση στις έρευνες του Κογκρέσου».

Οι προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου και ο φόβος αντιποίνων

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να αντιταχθεί στις έρευνες των Δημοκρατικών.

Σε επιστολή του προς τον επόμενο πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, προειδοποίησε:

«Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς ούτε θα εκφοβιστεί από παράνομες διαδικασίες που υποκινούνται από εχθρότητα, μικροπρέπεια, μίσος ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο κίνητρο με σκοπό τον εκφοβισμό, την τιμωρία ή την παρεμπόδιση της νόμιμης λειτουργίας της κυβέρνησης».

Παράλληλα, αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρωτοφανών ποινικών ερευνών σε βάρος μελών του Κογκρέσου που διερευνούν τη δράση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγή του CNN, οι προειδοποιήσεις αυτές λειτουργούν και ως μήνυμα προς τις επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες που ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν ή να παραδώσουν έγγραφα, ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζεται για μια δικαστική αντιπαράθεση που θα μπορούσε να τους προστατεύσει.

Την ίδια ώρα, δικηγορικά γραφεία ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται αντίποινα από τον Τραμπ σε περίπτωση που συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς.

Η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να ασκήσει διώξεις σε βάρος της Κάσιντι Χάτσινσον, πρώην συνεργάτιδας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και βασικής μάρτυρος στην έρευνα για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Επιπλέον, δικαστής απέρριψε αυτόν τον μήνα υποθέσεις που είχε κινήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε βάρος πρώην πρακτόρων του FBI για καταθέσεις τους στο Κογκρέσο σχετικά με έρευνα που αφορούσε τον Χάντερ Μπάιντεν.

«Οι πρόσφατες τακτικές της κυβέρνησης θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν ανθρώπους από το να καταθέσουν αληθή στοιχεία ενώπιον του Κογκρέσου», προειδοποίησε η Μέρι Ντόρμαν, δικηγόρος των πρώην πρακτόρων.

Το νομικό όπλο του Τραμπ και η στρατηγική των καθυστερήσεων

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να αποτελέσει η επίκληση του λεγόμενου executive privilege, του προνομίου δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας να διατηρεί εμπιστευτικές ορισμένες επικοινωνίες και πληροφορίες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διευρύνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου προνομίου, ώστε να καλύπτει όχι μόνο κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και ιδιώτες που συμβουλεύουν τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ είχε ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική κατά την πρώτη του θητεία, όταν επιχείρησε να εμποδίσει την παράδοση οικονομικών στοιχείων του από τη λογιστική εταιρεία Mazars στο Κογκρέσο.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο το 2020 απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί γενικής ασυλίας, αλλά έκρινε ότι οι κλητεύσεις του Κογκρέσου στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν προέδρους πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να συνδέονται με σαφή νομοθετικό σκοπό.

Παρότι ο Τραμπ δεν επικράτησε επί της ουσίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχασε περισσότερο από έναν χρόνο στη δικαστική διαμάχη.

Αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα, σύμφωνα με νομικούς που μίλησαν στο CNN, ενδέχεται να επιδιώξει εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι Δημοκρατικοί εκτιμάται ότι διαθέτουν ένα χρονικό περιθώριο μόλις 12 έως 18 μηνών για να πραγματοποιήσουν έρευνες με ουσιαστικό πολιτικό αντίκτυπο, προτού η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 εισέλθει στην κύρια φάση της.

Ακόμη και εάν τα δικαστήρια απορρίψουν τελικά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το προνόμιο της εκτελεστικής εξουσίας είναι απαραίτητο για τη διάκριση των εξουσιών.

«Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι πρόεδροι βασίζονταν σε συμβούλους εκτός της εκτελεστικής εξουσίας. Ο περιορισμός του προνομίου αποκλειστικά στις επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους θα καθιστούσε αδύνατο για τον πρόεδρο να βασίζεται σε σημαντικές εξωτερικές πηγές», ανέφερε.

Η προστασία των συμμάχων του Τραμπ

Ιδιαίτερη σημασία για τις επικείμενες δικαστικές διαμάχες έχουν οι υποθέσεις δύο στενών συνεργατών του Τραμπ, του Στιβ Μπάνον και του Πίτερ Ναβάρο.

Αμφότεροι είχαν καταδικαστεί για περιφρόνηση του Κογκρέσου και εξέτισαν ποινές φυλάκισης, επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της ειδικής επιτροπής που διερευνούσε την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει τα νομικά επιχειρήματα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν άλλα πρόσωπα από αντίστοιχες διώξεις.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ακύρωσης της καταδίκης του Μπάνον, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι εκείνος «πίστευε ειλικρινά πως δεν ήταν νομικά υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την κλήτευση, λόγω του προνομίου της εκτελεστικής εξουσίας».

Αντίστοιχα, ο Ναβάρο επιχειρεί να ανατρέψει την καταδίκη του προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, με την υποστήριξη νομικών οργανώσεων που πρόσκεινται στον Τραμπ και γενικών εισαγγελέων πολιτειών.

Η κυβέρνηση έχει επίσης επιχειρήσει να προστατεύσει από δικαστικές κλητεύσεις τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο του προέδρου, Μπόρις Επστάιν, στο πλαίσιο αγωγής του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τα προεδρικά διατάγματα που στρέφονταν κατά δικηγορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το CNN, ο Επστάιν φέρεται να είχε συμμετάσχει στη διαμόρφωση συμφωνιών μεταξύ ορισμένων δικηγορικών εταιρειών και του Λευκού Οίκου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών του προέδρου πρέπει να επεκταθεί και στους ιδιώτες συμβούλους του, ώστε εκείνοι να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη αποφανθεί εάν η συγκεκριμένη ερμηνεία είναι νομικά βάσιμη.

Παρόμοια επιχειρήματα προβάλλει η κυβέρνηση και σε ξεχωριστή δικαστική διαμάχη για τα σχέδια ανακαίνισης και μετονομασίας του Κέντρου Κένεντι προς τιμήν του Τραμπ.

Η Δημοκρατική βουλευτής Τζόις Μπίτι, η οποία έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζει ότι οι διατάξεις περί εμπιστευτικότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς ο ρόλος του Τραμπ ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι δεν συνδέεται με τα προεδρικά του καθήκοντα.

Πώς σχεδιάζουν να απαντήσουν οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί παρακολουθούν στενά τις νομικές κινήσεις της κυβέρνησης και εξετάζουν τρόπους να περιορίσουν τα περιθώρια παρεμπόδισης των ερευνών τους.

Μεταξύ άλλων, εξετάζουν αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας του Κογκρέσου, ιδιαίτερα της Γερουσίας, ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση κλητεύσεων και να διευκολυνθεί η επιβολή της συμμόρφωσης με αυτές.

«Εξετάζω τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να μεταρρυθμίσουμε τη διαδικασία, ώστε να την επιταχύνουμε και να καταστήσουμε ευκολότερη την επιβολή των κλητεύσεων», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ και μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ.

Παρότι η Γερουσία διαθέτει ισχυρότερη νομική βάση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να επιβάλει τη συμμόρφωση προσώπων εκτός της εκτελεστικής εξουσίας, οι υφιστάμενες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες ελλείψει διακομματικής συναίνεσης.

Η συζήτηση για την αλλαγή των σχετικών κανονισμών ενδέχεται, σύμφωνα με το CNN, να αποτελέσει μέρος και της εσωκομματικής αναμέτρησης μεταξύ του Τσακ Σούμερ και του γερουσιαστή του Μέριλαντ, Κρις Βαν Χόλεν, για την ηγεσία της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Παράλληλα, γνωρίζοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν και την πίεση της κοινής γνώμης έναντι επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδεχομένως αρνηθούν να συνεργαστούν με τις έρευνες του Κογκρέσου.