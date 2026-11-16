Εσθονία: Ετοιμάζει ψηφιακή κυβέρνηση εξορίας σε περίπτωση ρωσικής εισβολής – Το σχέδιο για την επιβίωση του κράτους

Η Εσθονία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κατάληψης των εδαφών της από τη Ρωσία, καταρτίζοντας σχέδιο για τη λειτουργία ψηφιακής κυβέρνησης από το εξωτερικό ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Το Ταλίν σχεδιάζει να μεταφέρει κρίσιμες λειτουργίες και μητρώα σε διεθνείς υποδομές cloud και στην «ψηφιακή πρεσβεία» στο Λουξεμβούργο, αποτρέποντας την κατάρρευση του κράτους ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής των κέντρων δεδομένων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Chris Robert
Φωτογραφία: Chris Robert
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για το χειρότερο δυνατό σενάριο, ακόμη και για το ενδεχόμενο κατάληψης των εδαφών της από τη Ρωσία, προετοιμάζεται η Εσθονία, καταρτίζοντας σχέδιο για τη λειτουργία μιας ψηφιακής κυβέρνησης από το εξωτερικό.
  • Το Ταλίν σχεδιάζει να μεταφέρει τις δημόσιες υπηρεσίες του σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud), προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία τους ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής των κέντρων δεδομένων ή εισβολής ρωσικών στρατευμάτων.
  • Αντίγραφα των συστημάτων θα φιλοξενούνται στην «ψηφιακή πρεσβεία» της Εσθονίας στο Λουξεμβούργο και σε άλλες ευρωπαϊκές τοποθεσίες, διατηρώντας τις απαραίτητες υποδομές για την ανασυγκρότηση του κράτους.

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Για το χειρότερο δυνατό σενάριο, ακόμη και για το ενδεχόμενο κατάληψης των εδαφών της από τη Ρωσία, προετοιμάζεται η Εσθονία, καταρτίζοντας σχέδιο για τη λειτουργία μιας ψηφιακής κυβέρνησης από το εξωτερικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή δημόσιων υπηρεσιών ακόμη και υπό συνθήκες κατοχής.

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Η χώρα της Βαλτικής, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 294 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των δολιοφθορών.

Σύμφωνα με το TVP World, το Ταλίν προετοιμάζεται να μεταφέρει τις δημόσιες υπηρεσίες του σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud), προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία τους ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής των κέντρων δεδομένων ή εισβολής ρωσικών στρατευμάτων.

«Είτε όταν καταστραφούν τα κέντρα δεδομένων είτε όταν υπάρχουν στρατεύματα στο έδαφός μας και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε», δήλωσε στο Politico ο Τένου Γκρίνμπεργκ, ένας από τους αρχιτέκτονες της στρατηγικής και πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον τομέα των ψηφιακών υποδομών της Εσθονίας.

«Τώρα θέλουμε πραγματικά να παραμείνουμε online, ό,τι κι αν συμβεί. Όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες θα παραμείνουν διαθέσιμες. […] Τα πάντα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν», υπογράμμισε.

Η «ψηφιακή πρεσβεία» στο Λουξεμβούργο

Η στρατηγική της Εσθονίας προβλέπει την ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εφαρμογών, με τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, όπως το Microsoft Azure και το Amazon Web Services, παράλληλα με την αντίστοιχη κρατική πλατφόρμα της χώρας.

Αντίγραφα των συστημάτων θα φιλοξενούνται στην «ψηφιακή πρεσβεία» της Εσθονίας στο Λουξεμβούργο, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες ανά την Ευρώπη.

Η υφιστάμενη ψηφιακή πρεσβεία διατηρεί ήδη αντίγραφα ασφαλείας ζωτικής σημασίας κρατικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων τα μητρώα πολιτών, τα κτηματολογικά μητρώα και η νομοθεσία της χώρας.

Στόχος του σχεδίου δεν είναι μόνο η συνέχιση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου, αλλά και η διατήρηση των απαραίτητων υποδομών για την ανασυγκρότηση του εσθονικού κράτους.

«Στα πιο ακραία σενάρια, πρέπει επίσης να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη βάση πάνω στην οποία θα μπορέσει να ανοικοδομηθεί το ψηφιακό κράτος της Εσθονίας», δήλωσε στο Politico ο Άλαν Άλμερε, σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της χώρας.

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