Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που πέθανε αφού ήπιε βενζίνη

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή οι γονείς του 18 μηνών βρέφους, το οποίο κατέληξε ύστερα από κατάποση βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης στα Επείγοντα και τη νοσηλεία στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του. Η οικογένεια και οι συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία – Ευάγγελο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

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Κοινωνία

Πάτρα- βρέφος
Φωτογραφία: Unpslash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι γονείς του βρέφους, που πέθανε ύστερα από κατάποση βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.
  • Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν το παιδί φέρεται να άνοιξε ντουλάπι στο μπάνιο και να ήπιε από μπουκάλι με καθαρή βενζίνη, με τη μητέρα του να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ.
  • Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες και τη μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή, το 18 μηνών αγοράκι δυστυχώς υπέκυψε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι γονείς του βρέφους, που πέθανε ύστερα από κατάποση βενζίνης στο σπίτι της οικογένειας, το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

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Οι γονείς, ηλικίας 31 και 37 ετών, είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εμφανώς καταβεβλημένοι στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη.

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι.

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«Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, η οποία πρόσθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Πώς συνέβη η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό

Το τραγικό περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όταν ο 18 μηνών Ζαχαρίας – Ευάγγελος βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, την ώρα που η γυναίκα έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι και να πήρε ένα μικρό μπουκάλι με καθαρή βενζίνη. Το αγοράκι ήπιε από το περιεχόμενο του μπουκαλιού, με τη μητέρα του να αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί και να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Η μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ

Ο μικρός Ζαχαρίας – Ευάγγελος μεταφέρθηκε εσπευσμένα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί ήταν σχεδόν ημιλιπόθυμο, με τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών να ξεκινούν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Οι προσπάθειες είχαν αρχικά αποτέλεσμα, καθώς το παιδί επανήλθε. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του.

Ακολούθησε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά το αγοράκι υπέκυψε.

Την Τρίτη η τελευταία πράξη του δράματος

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η οικογένεια και οι συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον 18 μηνών Ζαχαρία – Ευάγγελο στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

 

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