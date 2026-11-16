Νέα βιογραφία για τον Μακρόν: Η παραδοχή ότι είναι «ακόμα παιδί» και η κυριαρχική σχέση με τη γιαγιά του – «Χρειάζεται ψυχανάλυση» λέει η Μπριζίτ

Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική βιογραφία που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παραδέχεται ανοιχτά τις αδυναμίες του και την κυριαρχική επιρροή που άσκησαν οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στη ζωή του, την ώρα που η σύζυγός του, Μπριζίτ, επισημαίνει την ανάγκη να υποβληθεί σε ψυχανάλυση.

«Είμαι ακόμα παιδί»

Ο Εμανουέλ Μακρόν παραδέχεται στην αποκαλυπτική βιογραφία ότι είναι «ακόμη παιδί», ενώ η κατά 24 χρόνια μεγαλύτερη του Μπριζίτ λέει ότι έχει ζητήματα με τη γιαγιά του και χρειάζεται «ψυχανάλυση».

Ο 48χρονος Γάλλος Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι τα παιδικά του χρόνια κυριαρχήθηκαν από ισχυρές, μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες -τη γιαγιά του και αργότερα τη μελλοντική του σύζυγο- και ότι αυτή η κατάσταση του στέρησε τα παιδικά του χρόνια.

«Εγώ, είμαι ακόμα παιδί. Ποτέ δεν ήμουν έφηβος. Δεν συμπαθώ τους εφήβους. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει», δήλωσε ο Μακρόν στη βιογράφο του, Κάθριν Νέι, σύμφωνα με τους Times of London.

Η Νέι, μια έμπειρη πολιτική δημοσιογράφος, πήρε συνέντευξη από τον Μακρόν, τη σύζυγό του Μπριζιτ -την οποία γνώρισε όταν εκείνος ήταν 15 ετών και εκείνη 39– καθώς και από πολλούς παιδικούς φίλους για τις ανάγκες του βιβλίου.

Η κυριαρχική γιαγιά και ο έφηβος Μακρόν

Η συγγραφέας σκιαγράφησε τη γιαγιά του Εμάνουελ Μακρόν, τη Μανέτ, μια συνταξιούχο διευθύντρια σχολείου, ως μια δεσποτική γυναίκα που προσπάθησε να πλάσει τον εγγονό της σύμφωνα με τα πρότυπά της, καθιστώντας τον «αριστούργημά» της.

Για να το πετύχει αυτό, τον «απομόνωσε» στις σπουδές του και έγινε έξαλλη όταν εκείνος άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι σε ηλικία 14 ετών, σύμφωνα με τη Νέι.

Ο Μακρόν ανέκτησε την αγάπη της γιαγιάς του μόνο όταν της υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια», σύμφωνα με τη συγγραφέα, η οποία πρόσθεσε ότι ο μελλοντικός ηγέτης της Γαλλίας ήταν πολύ πιο κοντά στη Μανέτ παρά στους γονείς του.

Η σύζυγος του Μακρόν παραδέχθηκε επίσης την επιρροή που είχε η Μανέτ στη ζωή του συζύγου της.

«Ο Εμανουέλ δεν έχει θάψει ακόμα τη γιαγιά του. Δεν την έχει αντικαταστήσει καν. Θα έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχανάλυση», δήλωσε η Μπριζιτ στη Νέι.

Η σχέση με την Μπριζιτ και η έλλειψη ενδοσκόπησης

Η Νέι περιέγραψε τον Μακρόν ως την κινητήρια δύναμη στη σχέση του με την Μπριζιτ, η οποία ήταν δασκάλα θεάτρου του και μητέρα ενός φίλου του όταν γνωρίστηκαν.

Είπε ότι τα ρομαντικά αισθήματα του τότε 15χρονου Μακρόν για την Μπριζιτ ισοδυναμούσαν με «την αποπλάνηση ενός ενήλικα» και ισχυρίστηκε ότι εκείνος της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο ώστε να βρει χρόνο για να είναι οι δυο τους μόνοι.

Η Μπριζιτ, παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών τότε, ρώτησε αργότερα έναν φίλο αν ο Μακρόν ήθελε δικά του παιδιά.

«Όχι, θέλω εσύ να προσέχεις μόνο εμένα», απάντησε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το βιβλίο παρουσίαζε τον έφηβο Μακρόν ως εξαιρετικά ευφυή αλλά απομονωμένο από τους συνομηλίκους του, σε μεγάλο βαθμό χωρίς φίλους και ανίκανο να αποδεχθεί την κριτική.

Αυτή η απομόνωση συνεχίστηκε και στην ενήλικη ζωή του, όπου περνάει τις μέρες του στο Μέγαρο των Ηλυσίων αποκομμένος όλο και περισσότερο από τους πολίτες.

Η Νεί κατηγόρησε τον Μακρόν ότι πιστεύει πως δεν κάνει ποτέ λάθος. Η αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε στην εκλογή του ως του νεότερου ηγέτη της Γαλλίας μετά τον Ναπολέοντα σε ηλικία μόλις 39 ετών έχει δώσει τη θέση της σε μια άρνηση να αμφισβητήσει ποτέ τις δικές του πράξεις.

«Η ενδοσκόπηση δεν μπαίνει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητεί συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», δήλωσε η Νεί σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του France Inter.

Πολιτικές συνέπειες

Αυτή η έλλειψη ενδοσκόπησης είχε ως αποτέλεσμα να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, οι οποίες άφησαν την κυβέρνησή του χωρίς πλειοψηφία και βύθισαν τη Γαλλία σε πολιτική αναταραχή.

Καθώς ο Μακρόν εισέρχεται στους τελευταίους έξι μήνες της προεδρίας του, ο «πολιτικός καριέρας» παρακολουθεί τώρα τον κεντρώο συνασπισμό του να καταρρέει, τη χώρα του να συνταράσσεται από τις χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών, και τόσο τη λαϊκιστική δεξιά υπό τη Μαρίν Λεπέν όσο και τη ριζοσπαστική αριστερά υπό τον Ζαν-Λικ Μελανσόν να καλπάζουν στις δημοσκοπήσεις.