Εφιάλτης για 81χρονο στον Βόλο – Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του, τον περιέλουσαν με υγρό και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό

Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων ανδρών βίωσε μέσα στη μονοκατοικία του ένας 81χρονος στον Βόλο, όταν οι εισβολείς τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν και τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό, απειλώντας να τον κάψουν ζωντανό.

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ηλικιωμένος θλίψη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών βίωσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι ένας 81χρονος στον Βόλο, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό.
  • Οι δράστες ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο και τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό που βρήκαν στην οικία του, απαιτώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας.
  • Αφού του άρπαξαν περίπου χίλια ευρώ, την τραπεζική του κάρτα και το κινητό του τηλέφωνο, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και πλέον αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών βίωσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι ένας 81χρονος στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου 14/11, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αρπάζοντας του τελικά χρήματα, την τραπεζική κάρτα του και το κινητό τηλέφωνό του.

Ήταν περίπου στις 11:00 το βράδυ, όταν 81χρονος άνδρας άκουσε θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας που διαμένει, και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις άνδρες. Αυτοί τον ακινητοποίησαν στη συνέχεια, και μπαίνοντας στην οικία του, φέρονται να τον χτύπησαν και να τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό, που βρήκαν στο σπίτι, απειλώντας ότι θα τον κάψουν αν δεν τους παρέδιδε χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Ο ηλικιωμένος τελικά τους έδωσε χρηματικό ποσό περίπου χιλίων ευρώ, ενώ του άρπαξαν όπως προαναφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο και την τραπεζική κάρτα. Όταν αποχώρησαν οι δράστες, ο 81χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία. Πλέον οι Αρχές αναζητούν τους διαρρήκτες, εξετάζοντας αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

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