Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που πέθανε επειδή ήπιε βενζίνη – Κηδεύεται αύριο, πώς έγινε το κακό

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση καθαρής βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου. Παρά την άμεση κλήση του ΕΚΑΒ και τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης και διασωλήνωσης στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το παιδί κατέληξε. Η κηδεία του αγοριού έχει προγραμματιστεί να τελεστεί με την ειδική διαδικασία αβάπτιστου νηπίου στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

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Ηράκλειο - βρέφος - γονείς στα δικαστήρια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης στο Ηράκλειο, με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου.
  • Το παιδί φέρεται να άνοιξε ντουλάπι στο μπάνιο, να πήρε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και να ήπιε από αυτό.
  • Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και τη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ Παίδων, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε να επιβιώσει.

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Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι γονείς ηλικίας 31 και 37 ετών, του 18 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αμφότεροι συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου.

Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία με το βρέφος στο Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστηρίζει η η μητέρα του

Αύριο στις 16:00 η κηδεία του αγοριού

Η κηδεία του άτυχου αγοριού έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 16:00 το μεσημέρι, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η κηδεία του θα γίνει με την ειδική διαδικασία αβάπτιστου νηπίου.

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 18μηνου που έχασε τη ζωή του πίνοντας βενζίνη

Πώς έγινε το κακό

Η τραγωδία που έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του, η οποία έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα. Σε ανύποπτο χρόνο, το παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι, να πήρε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και να ήπιε από αυτό. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Το 18 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε σχεδόν ημιλιπόθυμο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται αμέσως.

Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμενε εξαιρετικά σοβαρή και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει.

 

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