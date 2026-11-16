Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που πέθανε επειδή ήπιε βενζίνη – Κηδεύεται αύριο, πώς έγινε το κακό

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Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι γονείς ηλικίας 31 και 37 ετών, του 18 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αμφότεροι συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου.

Αύριο στις 16:00 η κηδεία του αγοριού

Η κηδεία του άτυχου αγοριού έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 16:00 το μεσημέρι, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η κηδεία του θα γίνει με την ειδική διαδικασία αβάπτιστου νηπίου.

Πώς έγινε το κακό

Η τραγωδία που έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του, η οποία έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα. Σε ανύποπτο χρόνο, το παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι, να πήρε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και να ήπιε από αυτό. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Το 18 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε σχεδόν ημιλιπόθυμο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται αμέσως.

Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμενε εξαιρετικά σοβαρή και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει.