Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία με το βρέφος στο Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστηρίζει η η μητέρα του

Ένα βρέφος 18 μηνών έχασε τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έπειτα από κατάποση καθαρής βενζίνης μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και τη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, το μικρό παιδί κατέληξε το βράδυ της Κυριακής. Οι γονείς του βρέφους συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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βρέφος - Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, με ένα βρέφος μόλις 18 μηνών να χάνει τη ζωή του, έπειτα από κατάποση βενζίνης.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε το βράδυ της Κυριακής.
  • Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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Η ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη Νέα Αλικαρνασσό, με το 18 μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του, έπειτα από κατάποση βενζίνης, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, το μικρό παιδί κατέληξε το βράδυ της Κυριακής (15/11)στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 18μηνου που έχασε τη ζωή του πίνοντας βενζίνη

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί κατάφερε να φτάσει σε μπουκάλι με καθαρή βενζίνη, το οποίο βρισκόταν σε χαμηλό ντουλάπι.

Πώς συνέβη η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό – «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» ισχυρίζεται η η μητέρα του

Όπως φέρεται να ανέφερε η μητέρα στις Αρχές, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν η ίδια απομακρύνθηκε για λίγο προκειμένου να πάει στην τουαλέτα. Την ώρα που έπλενε τα χέρια της, το παιδί φέρεται να πήρε το μπουκάλι και να κατάπιε ποσότητα βενζίνης, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό.

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό

Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιούνται άμεσα.

 

Η μάχη των γιατρών στη ΜΕΘ Παίδων – Συνελήφθησαν οι γονείς

Ακολούθησε μάχη για τη διάσωσή του, με το ιατρικό προσωπικό να προχωρά σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρει το παιδί.

Στη συνέχεια, το βρέφος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν τα κατάφερε.

Τη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι γιατροί επιβεβαίωσε και ο υποδιοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, περιγράφοντας την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διάσωση του μικρού ασθενούς.

Την ίδια ώρα, οι δύο γονείς συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

 

 

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