Σκάνδαλο Nvidia: Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ζητεί εξηγήσεις για την παράνομη διακίνηση τσιπ στην Κίνα

Εξηγήσεις για την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα ζητά από την Nvidia ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Ο ίδιος χαρακτηρίζει δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και της Κινέζας Άλις Χουάνγκ, που είναι ύποπτη για κατασκοπεία.

Ερωτήματα για τις πωλήσεις στη Σιγκαπούρη

Μιλώντας στο Fox News, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε: «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia είχε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ».

«Ποιος ήξερε; Επειδή αυτές οι εταιρείες-προπέτασμα ήταν οφθαλμοφανείς, αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών. Τις χρησιμοποίησε η Nvidia για να παρακάμψει (τους περιορισμούς) και να πουλήσει μικροτσιπ στους Κινέζους;» διερωτήθηκε ο Σκοτ Μπέσεντ, αμφισβητώντας αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι τη διοίκηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1% των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν εκεί, ενώ η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της εκεί το 2024».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουάσινγκτον απαγορεύει την εξαγωγή των πιο προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε μόνο την πώληση τσιπ H200, που πρόκειται για τσιπ υψηλής τεχνολογίας προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω», επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Δεν με νοιάζει» για τη σχέση Χουάνγκ — Τελεσίγραφο 10 ημερών στην Nvidia

Ερωτηθείς για την εξωσυζυγική σχέση που είχε με τον Τζένσεν Χουάνγκ η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed (πελάτη της Nvidia στη Σιγκαπούρη), η οποία εργαζόταν για το Πεκίνο, ο Σκοτ Μπέσεντ απάντησε: «Δεν με νοιάζει. Οι αδυναμίες του Τζένσεν είναι δικές του», τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απαίτησε απαντήσεις από το διοικητικό συμβούλιο και την εσωτερική του έρευνα «εντός των επόμενων δέκα ημερών». «Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία και ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι ένας απίστευτος καινοτόμος», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, πριν προσθέσει πως «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους». Κάλεσε, μάλιστα, την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της Nvidia.

Ενδοκυβερνητικές αιχμές για τη Megaspeed και ακροάσεις στο Κογκρέσο

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «Megaspeed» είναι ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα, και το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα. Η δε Nvidia ισχυρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου ότι «αυτές οι κατηγορίες εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθησαν». Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις για να προστεθεί η Megaspeed σε μια μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν έγινε.

«Το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο», επανέλαβε ο Σκοτ Μπέσεντ σήμερα, επαναλαμβάνοντας τη δήλωσή του που αποκάλυψε την αυξανόμενη ασυνέπεια της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα. Ήδη την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι κατέστη δυνατό τελευταίας γενιάς μικροτσίπ της Nvidia να διαρρεύσουν στην Κίνα και επέρριψε την ευθύνη γι’ αυτό στο υπουργείο Εμπορίου, του οποίου ηγείται ο συνάδελφός του Χάουαρντ Λάτνικ. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «απογοητευτικές» τις «διαρροές» αυτών των στρατηγικών συστατικών προς τη Megaspeed.

Στο μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, Τιμ Σκοτ, κάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στις 3 Δεκεμβρίου. Έτσι, ο Τζένσεν Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το CNBC, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ συμφώνησε να καταθέσει στις 10 Δεκεμβρίου.