Ζεφύρι: Τι αποκαλύπτει η αυτοψία για τη φωτιά – Η μαρτυρία του επιζώντα πυροσβέστη και τα δύο σενάρια για τον θάνατο των συναδέλφων του

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, προκύπτουν από την έκθεση αυτοψίας του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής. Στο πεντασέλιδο έγγραφο, το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας το Star, καταγράφονται ευρήματα από το εσωτερικό του κτιρίου, μεταξύ των οποίων μια αυτοσχέδια ξυλόσομπα και μεγάλες ποσότητες στάχτης και απορριμμάτων.

«Στο ισόγειο του κτιρίου βρέθηκε από εμάς μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπιστώθηκε από εμάς αυξημένη θερμοκρασία, πράγμα που αποδεικνύει την πρόσφατη καύση ξύλων και λειτουργία της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Σε φωτογραφία που περιλαμβάνεται στο έγγραφο διακρίνεται μεγάλη ποσότητα στάχτης, συγκεντρωμένη στην είσοδο του ισογείου, ανάμεσα σε καμένα απορρίμματα. Παράλληλα, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι το κλιμακοστάσιο που συνέδεε το ισόγειο με το υπόγειο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

«Η συνολική επιφάνεια του κλιμακοστασίου μεταξύ ισογείου και υπογείου ήταν καλυμμένη με απορρίμματα», επισημαίνεται στην αυτοψία.

Η οικογένεια Ρομά που διέμενε τον τελευταίο χρόνο στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο είχε καταλάβει, είχε συγκεντρώσει στο υπόγειο και στους υπόλοιπους χώρους μεγάλες ποσότητες πλαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που εξετάζονται, η καυτή στάχτη από την ξυλόσομπα απορριπτόταν ανάμεσα στα σκουπίδια. Η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες συνελήφθησαν μετά την πυρκαγιά, παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες και κάρβουνα από τη σόμπα στο υπόγειο.

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Η μαρτυρία του πυροσβέστη που επέζησε

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες, νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες προκύπτουν και από τη μαρτυρία του 43χρονου συναδέλφου τους, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο 44χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής σκάλας, ενώ ο 23χρονος βρέθηκε σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων, προς το εσωτερικό του υπογείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος επιχείρησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, όταν τον αντιλήφθηκε πεσμένο κοντά στο κλιμακοστάσιο.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε ο τραυματίας πυροσβέστης.

Ο Γιώργος και ο Ηλίας ήταν από τους πρώτους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ενδεχομένως βρισκόταν εγκλωβισμένο ένα παιδί.

Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του υπογείου. Ο 44χρονος βρισκόταν στην απόληξη του κλιμακοστασίου, ενώ ο 23χρονος είχε καταλήξει βαθύτερα στον χώρο, σε σημείο όπου δεν υπήρχε καύσιμη ύλη.

Το πρώτο ενδεχόμενο είναι οι δύο άνδρες να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν στο υπόγειο και να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση αυτού του σεναρίου.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρείται επικρατέστερο, είναι οι πυροσβέστες να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας του πυκνού καπνού, της περιορισμένης ορατότητας και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο υπόγειο. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο και να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες κατά την επιχείρηση τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου.

«Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ήταν στον υπόγειο χώρο. Για την προσέγγισή της κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο, το οποίο ήταν χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα», ανέφερε.

Οι ποινικές διώξεις και η αναζήτηση του πατέρα

Στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά, η 34χρονη μητέρα αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό, ενώ με την ίδια κατηγορία βρίσκονται αντιμέτωπες οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον πατέρα της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο άνδρας έχει εξαφανιστεί μαζί με το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες και οι συνάδελφοι του Γιώργου και του Ηλία θρηνούν την απώλειά τους, ενώ η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου τους συνεχίζεται. Για την υπόθεση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διατάξει και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).