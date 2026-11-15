Έσπασε παράδοση 27 ετών: Ο Άρης νίκησε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1999-2000

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Μια επίδοση που είχε να καταγράψει από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 επανέλαβε ο Άρης, καθώς επικράτησε τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού στην ίδια σεζόν της GBL, για πρώτη φορά έπειτα από 27 αγωνιστικές περιόδους.

Οι «κίτρινοι» νίκησαν αρχικά τον Παναθηναϊκό με 101-91 την 1η Νοεμβρίου και στη συνέχεια επικράτησαν του Ολυμπιακού με 100-78 στο Nick Galis Hall, συμπληρώνοντας δύο νίκες απέναντι στους «αιώνιους» αντιπάλους.

Η προηγούμενη φορά που ο Άρης είχε καταφέρει να νικήσει και τις δύο ομάδες στην ίδια αγωνιστική περίοδο ήταν τη σεζόν 1999-2000, όταν οι αντίστοιχες επιτυχίες είχαν σημειωθεί στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελούσε, μάλιστα, μέρος μιας σειράς αντίστοιχων αποτελεσμάτων, καθώς ο Άρης είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε τρεις διαδοχικές σεζόν: το 1997-98, το 1998-99 και το 1999-2000.

Με τα φετινά αποτελέσματα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επανέλαβε μια επίδοση που είχε να πετύχει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.