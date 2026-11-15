Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 78-73: Νίκη με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο στην επιστροφή του

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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 78-73 στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της GBL, σε μια αναμέτρηση στην οποία διατήρησε το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο, χωρίς όμως να αποφύγει τη μείωση της διαφοράς στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 26-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 10 πόντων (45-35). Στο τρίτο δεκάλεπτο αύξησαν το προβάδισμά τους στους 18 πόντους (66-48), ωστόσο ο Κολοσσός περιόρισε τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, διαμορφώνοντας το τελικό 78-73.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του. Σημαντική ήταν η συμβολή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν στη δημιουργία, με τον πρώτο να μοιράζει 7 ασίστ και τον δεύτερο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Ξεχώρισε επίσης η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην αγωνιστική δράση. Ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 14 πόντους σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, ο Σλούκας συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας.

Από την πλευρά του Κολοσσού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Καμπερίδης με 12 πόντους, ενώ από 11 σημείωσαν οι Γουίλις, Μάνιον και Στίβενσον.

Μετά την αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην EuroLeague, όπου ακολουθούν δύο διαδοχικές εκτός έδρας υποχρεώσεις. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία στις 17 Νοεμβρίου (22:00) και τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας στις 19 Νοεμβρίου (20:00).

Δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-73.

Διαιτητές: Κατραχούρας, Λόρτος, Αθανασιάδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Μωραΐτης (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σλούκας 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπόνγκα 7 (2/3 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (7 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 μπλοκ), Φρανσίσκο 7, Χέιζ-Ντέιβις 4 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (0/4 τρίποντα), Κουζέλογλου 2 (0/5 σουτ), Ναν 11 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιαμπουσέλε 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Γουίλις 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μάνιον 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Άπσον (3 ριμπάουντ), Καμπερίδης 12 (2/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κρούζερ 9 (0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τσιακμάς 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Στίβενσον 11 (5/11 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μπαρνέτ 6 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ).