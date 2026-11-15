Δώρο Χριστουγέννων 2026 για εργαζόμενους και ανέργους: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καταβολή του

Δώρο Χριστουγέννων για το 2026 υποχρεούνται να πληρώσουν μέχρι τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι εργοδότες στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως από το αν δουλεύουν με καθεστώς πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι πολίτες που εργάστηκαν από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου έχουν δικαίωμα στην παροχή. Το ποσό που θα λάβουν εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Όσοι απασχολήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά του δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για όσους εργάστηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται η αντίστοιχη αναλογία.

Ο υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του Δώρου “μετράνε” οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου 2026. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία διακοπής της εργασιακής σχέσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι εργοδότες στην τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων έως τις 21 Δεκεμβρίου συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία από την πλευρά του εργαζομένου στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην κίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων.

Τι ισχύει για τους ανέργους

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να πληρώσει η ΔΥΠΑ το Δώρο Χριστουγέννων 2026 στους επιδοτούμενους ανέργους. Το ποσό διαμορφώνεται με βάση τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται πως, πέρυσι η προπληρωμή του άρχισε από τις 17 Δεκεμβρίου μένει να φανεί εάν και φέτος θα δοθεί την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι οι άνεργοι που παίρνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ και που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 πλήρη μήνα επιδότησης από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο υπολογισμός

Ολόκληρο Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται να χορηγήσει η ΔΥΠΑ στους πολίτες που παίρνουν μηνιαίο τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 564,98 ευρώ από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Δηλαδή αντιστοιχεί συνολικά σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Εάν οι πολίτες που επιδοτήθηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρθηκε, τότε θα πάρουν αναλογικά το Δώρο, δηλαδή ανάλογα με τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους πήραν το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Ωστόσο, εκτός καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων μένουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης ανεργίας .

Και είναι και το πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ το οποίο το λαμβάνουν κάποιοι έως και 24 μήνες ανάλογα με τα ασφαλιστικό τους βίο.