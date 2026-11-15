Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης: Έγραψε ιστορία ως «παιδί-θαύμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε ξεχωρίσει ως «παιδί-θαύμα» στον ελληνικό κινηματογράφο υποδυόμενος τον γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι». Την είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε ξεχωρίσει από νεαρή ηλικία στον ελληνικό κινηματογράφο.
  • Το όνομά του συνδέθηκε με την κλασική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου είχε υποδυθεί τον γιο του αξέχαστου Λάμπρου Κωνσταντάρα.
  • Την είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε ξεχωρίσει από νεαρή ηλικία στον ελληνικό κινηματογράφο και είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη συμμετοχή του σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες του παλιού ελληνικού σινεμά.

Είχε υποδυθεί τον γιο του αξέχαστου Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης ανήκε στα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου, με το όνομά του να συνδέεται με την κλασική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι». Εκεί είχε υποδυθεί τον γιο του αξέχαστου Λάμπρου Κωνσταντάρα, συμμετέχοντας σε μια κινηματογραφική παραγωγή που παραμένει αγαπημένη στο ελληνικό κοινό μέχρι σήμερα.

Την είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του.

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η παρουσία του στον ελληνικό κινηματογράφο, μέσα από μια ταινία που έχει αφήσει τη δική της ιστορία, θα θυμίζει στο κοινό ένα από τα παιδιά που αγαπήθηκαν στη χρυσή εποχή της ελληνικής κινηματογραφικής κωμωδίας.

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