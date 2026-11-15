Ζεφύρι: Δύο μήνες πριν είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε με τον συνάδελφό του – Οι συλλήψεις και το χρονικό της φονικής φωτιάς

Πένθος και ανείπωτο θρήνο στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει ο θάνατος δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι.

Τα σενάρια

Οι νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες αναφέρουν ότι ενδέχεται να εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο που εξετάζεται, οι πυροσβέστες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, καθώς οι φιάλες αέρα που έφεραν στην πλάτη τους είχαν αδειάσει.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που διερευνάται είναι να γλίστρησαν στη σκάλα και να έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα να υποστούν θανάσιμους τραυματισμούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια θανάτου τους, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την πυρκαγιά. Πρόκειται για μια 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγό της.

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα με τον βαθμό του υπαρχιπυροσβέστη. Μαζί του έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος συνάδελφός του, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους τους, ενώ η οδύνη είναι εμφανής και στις εικόνες από το σημείο της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ο οποίος κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο επίκεντρο της έρευνας

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, τα αρμόδια στελέχη πραγματοποίησαν αυτοψία στο κτίριο, όπου εντοπίστηκαν σκουπίδια, πλαστικά και διάφορα άλλα υλικά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η 34χρονη γυναίκα που συνελήφθη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να πετούσαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα. Η σόμπα χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του ισόγειου χώρου.

Η Πυροσβεστική, σε σχετική ενημέρωσή της, επισημαίνει ότι η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το χρονικό της φονικής φωτιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου (14/11), σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου, κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο κτίριο και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τόσο τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.