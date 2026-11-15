ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις πτήσεων – Ένα λάθος σε router προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια

Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τις ΗΠΑ, καθώς το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη καθήλωση αεροσκαφών από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Η κρίση αποδόθηκε σε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση νέου δρομολογητή από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris, με την FAA να εκτιμά σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έως αργά το βράδυ της Κυριακής.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ πτήσεις
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αεροπορικό «έμφραγμα» εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τις ΗΠΑ με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται αργά το βράδυ της Κυριακής.
  • Η πανεθνική καθήλωση που επέβαλε η FAA πάγωσε σχεδόν όλες τις αναχωρήσεις για σχεδόν πέντε ώρες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη διακοπή πτήσεων στη χώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2001.
  • Το πρόβλημα εντοπίστηκε στην εγκατάσταση τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή (router) από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris, με τις αρχές να ερευνούν εάν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ελαττωματικό εξοπλισμό.

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Αεροπορικό «έμφραγμα» εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τις ΗΠΑ, με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων να παραμένουν στην ημερήσια διάταξη, καθώς το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη καθήλωση αεροσκαφών που έχει καταγραφεί στη χώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

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Χιλιάδες ακυρώσεις

Οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιστρέψουν στην κανονικότητας πριν από αργά το βράδυ της Κυριακής, δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), καθώς το αεροπορικό σύστημα ανακάμπτει σταδιακά από την πανεθνική διακοπή πτήσεων, την οποία οι αξιωματούχοι απέδωσαν σε εργασίες τακτικής συντήρησης που πήγαν στραβά.

Μέχρι τις 9:35 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει το Σάββατο περισσότερες από 6.400 πτήσεις στις ΗΠΑ και είχαν καθυστερήσει περισσότερες από 8.000, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

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Αυτό ακολούθησε τις περίπου 9.200 ακυρωμένες και 7.500 καθυστερημένες πτήσεις της Παρασκευής, αφότου η FAA διέταξε πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών λόγω διαταραχών στις επικοινωνίες εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εταιρείες Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ακύρωσαν περίπου το 25% των πτήσεών τους το Σάββατο, ενώ η JetBlue ακύρωσε σχεδόν το 45%.

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Οι αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν ειδικές ταξιδιωτικές διευκολύνσεις, επιτρέποντας στους επιβάτες να αλλάξουν τις κρατήσεις τους για μεταγενέστερες ημερομηνίες χωρίς κόστος.

Παρόλο που η FAA ήρε την εντολή καθήλωσης το βράδυ της Παρασκευής, η ταλαιπωρία για τους επιβάτες κάθε άλλο παρά τελείωσε, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, καθώς οι εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα πληρώματα πτήσης και το προσωπικό στις θέσεις τους.

Μάλιστα, η αναστάτωση εγκλώβισε την Παρασκευή και ορισμένες ομάδες κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου πριν από τους αγώνες τους που ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο.

Σύμφωνα με το FlightAware, 875 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή είχαν ήδη ακυρωθεί.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε το Σάββατο ότι αναμένει πως οι αεροπορικές λειτουργίες θα επανέλθουν σε μεγάλο βαθμό στην κανονικότητα έως αργά το βράδυ της Κυριακής. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για την ταλαιπωρία, προσθέτοντας ότι το σύστημα παραμένει σταθερό.

Η FAA εξέδωσε την Παρασκευή εντολή πανεθνικής καθήλωσης, η οποία πάγωσε σχεδόν όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων για σχεδόν πέντε ώρες.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πανεθνική διακοπή αεροπορικών ταξιδιών από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και μία από τις χειρότερες ημέρες για τις μετακινήσεις στις ΗΠΑ.

Το σφάλμα της L3Harris

Το πρόβλημα οδήγησε τον Λευκό Οίκο να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) την Παρασκευή και κινητοποίησε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην εγκατάσταση τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή (router) σε απομακρυσμένη εγκατάσταση από την ανάδοχο εταιρεία της FAA, L3Harris, όπως δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

«Εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε εάν είχαμε ανικανότητα –δηλαδή εάν ήταν ανθρώπινο λάθος χρήστη ή λάθος από την L3Harris– ή εάν εγκατέστησαν έναν ελαττωματικό δρομολογητή. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμη ποιο ήταν το σφάλμα», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση Επαγγελματιών Ειδικών Αεροπορικής Ασφάλειας (PASS), ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί εργαζόμενους ασφαλείας της FAA, ανέφερε ότι το πρόβλημα περιορίστηκε σε δύο δρομολογητές που αναβαθμίστηκαν την Παρασκευή.

Αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι δρομολογητές πιστεύεται πως βρίσκονταν στο Αρκάνσας και το Τέξας.

Στέλεχος της FAA ανέφερε ότι η υπηρεσία διεξήγαγε αξιολόγηση ασφαλείας πριν από τις εργασίες, ενώ το συνδικάτο τόνισε ότι οι τεχνικοί που εκπροσωπούνται από την PASS δεν συμμετείχαν στις αναβαθμίσεις που οδήγησαν στην καθήλωση των πτήσεων.

Από την πλευρά της, η L3Harris δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και στηρίζει την FAA στην έρευνά της, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά περίπου 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής.

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